En el norte santafesino

Se investiga un doble crimen en Reconquista

La noticia conmocionó a la cabecera del departamento General Obligado. El autor estaría identificado.

En la escena hallaron los cadáveres de un hombre y una mujer. Foto: Gustavo Capeletti
 21:59
Por: 

Un doble crimen sucedió en la tarde de este lunes 20 de octubre en Calle 40 entre 59 y 61 del Barrio Center de la ciudad de Reconquista.

En el lugar se encontraron los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre.

Hasta la vivienda llegaron el Fiscal Regional Rubén Martínez; el Jefe de la Unidad Regional IX, Diego Constanzo; el Dr. Rolando Galfrascoli, director de Políticas Criminales; y los fiscales Marichal y Galeano.

El autor del hecho habría sido entregado por una familiar a los uniformados, que acordonaron el lugar.

Noticia en desarrollo

