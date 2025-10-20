Se investiga un doble crimen en Reconquista

Un doble crimen sucedió en la tarde de este lunes 20 de octubre en Calle 40 entre 59 y 61 del Barrio Center de la ciudad de Reconquista.
La noticia conmocionó a la cabecera del departamento General Obligado. El autor estaría identificado.
En el lugar se encontraron los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre.
Hasta la vivienda llegaron el Fiscal Regional Rubén Martínez; el Jefe de la Unidad Regional IX, Diego Constanzo; el Dr. Rolando Galfrascoli, director de Políticas Criminales; y los fiscales Marichal y Galeano.
El autor del hecho habría sido entregado por una familiar a los uniformados, que acordonaron el lugar.
Noticia en desarrollo
