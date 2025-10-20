En Villa Saralegui

Pidieron prisión efectiva para el ex presidente comunal enjuiciado por haber golpeado a un productor agropecuario

El cobro de una tasa por hectárea y el derrumbe de una tranquera aparecen como trasfondo de la agresión por la que fueron acusados Walter Sola y su hijo Nicolás. Paralelamente, son investigados por enriquecimiento ilícito.