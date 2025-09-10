Tribunales

Imputan al presidente comunal santafesino detenido por enriquecimiento ilícito

La fiscal de Delitos Complejos, Bárbara Ilera, realizará la atribución de delitos para Walter Sola, quien fue autoridad de Villa Saralegui durante una década. El acusado y su hijo Nicolás permanecen detenidos desde la semana pasada.