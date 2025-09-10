Imputan al presidente comunal santafesino detenido por enriquecimiento ilícito

La Oficina de Gestión Judicial Nº 1 de Santa Fe fijó para este miércoles a las 11 de la mañana la audiencia imputativa y de tratamiento de medidas cautelares para el ex presidente comunal de Villa Saralegui, Walter Adán Sola y su hijo Nicolás.
La fiscal de Delitos Complejos, Bárbara Ilera, realizará la atribución de delitos para Walter Sola, quien fue autoridad de Villa Saralegui durante una década. El acusado y su hijo Nicolás permanecen detenidos desde la semana pasada.
La Oficina de Gestión Judicial Nº 1 de Santa Fe fijó para este miércoles a las 11 de la mañana la audiencia imputativa y de tratamiento de medidas cautelares para el ex presidente comunal de Villa Saralegui, Walter Adán Sola y su hijo Nicolás.
La jueza designada será la Dra. Cecilia Labanca y el acto se celebrará en la Sala 3 de los tribunales locales.
Entre los presentes estarán los imputados, que serán trasladados por la fuerza policial desde su lugar de alojamiento en la Comisaría 7ma. de barrio Yapeyú, junto con su defensa que estará a cargo del estudio del Dr. Romeo Díaz Duarte, junto con los abogados Agustín Márquez y Esteban Yossen.
También fue convocada a la audiencia la Comuna de Villa Saralegui -departamento San Cristóbal-, en su carácter de denunciante y damnificada, pero también como parte querellante, constituida en la carpeta judicial.
La acusación estará a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPA, representada por la Dra. Bárbara Ilera, y se espera que entre las figuras delictivas seleccionadas les impute “enriquecimiento ilícito”, “asociación ilícita”, “malversación de caudales” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, la mayoría de ellos en cabeza del mayor de los Sola.
Padre e hijo se encuentran privados de la libertad desde el jueves pasado, cuando el Departamento de Complejas 1 de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó ocho allanamientos en la ciudad de San Justo.
Como resultado, incautaron una decena de teléfonos celulares y se produjo el secuestro de cuatro vehículos, entre los que se cuentan dos camionetas, un colectivo y un camión. Además, en poder de Walter Sola los uniformados hallaron una caja fuerte que también quedó a disposición de la justicia.
La denuncia fue radicada en 2023 y la investigación se extiende desde 2014 a 2024, período que coincide con la permanencia de Walter Sola en el poder, dado que fue presidente de Villa Saralegui desde diciembre de 2013, hasta el 3 de abril de 2024 cuando se produjo la intervención, a cargo Jorge Daniel Piriz, quien resultó electo presidente comunal tras 15 meses al frente de la comuna.
Desde su asunción, la gestión de Sola mantuvo un férreo enfrentamiento con grandes productores rurales de la jurisdicción, a quienes elevó de manera exorbitante el cobro de la tasa por hectárea, un impuesto cuya recaudación tiene por finalidad la reparación de caminos y realización de obras de infraestructura para el sector productivo y para la comuna.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.