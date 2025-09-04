Por enriquecimiento ilícito

Detuvieron a un ex presidente comunal santafesino y realizaron múltiples allanamientos

Se trata del ex mandatario de la comuna de Villa Saralegui, Walter Sola, quien estuvo una década al frente de la administración del pueblo. La policía allanó este jueves una mutual, un hotel y un estudio contable de San Justo, entre otros domicilios.