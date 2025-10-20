En Francia 2700

Brutal ataque en el centro de Santa Fe: una mujer fue salvajemente golpeada por su ex pareja

El agresor, que estaba armado con una manopla de hierro, esperó a la mujer a la salida de su edificio y la atacó en la vereda, en el ascensor y en su departamento. Luego el hombre se autolesionó con un corte profundo en el cuello.