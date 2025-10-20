Trasladaron a Córdoba de Pablo Laurta acusado de doble femicidio y homicidio
En un operativo conjunto entre Entre Ríos y Córdoba, el imputado por el asesinato de su ex pareja y su ex suegra, y por la muerte de un remisero, fue trasladado desde la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú hasta la provincia de Córdoba, donde afrontará una nueva causa.
El domingo por la noche, bajo un amplio operativo de seguridad, fue trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) hasta la provincia de Córdobael empresario uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39), acusado del doble femicidiode su ex pareja, Luna Giardina (24) y de su ex suegra, Mariel Zamudio (50) —asesinadas a balazos en la ciudad de Córdoba—, a la vez que enfrenta cargos por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio (49) en Entre Ríos.
Pablo?Rodríguez?Laurta (39), acusado del doble femicidio y homicidio
Operativo policial interestatal
El traslado fue efectuado en coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias, incluyendo patrulleros, motos, cortes de tránsito y escoltas especiales que se desplazaron por la ruta nacional 14 y accesos a la provincia de Santa Fe como parte del recorrido.
Laurta permanecía alojado en la Unidad Penal Nº9 “El Potrero” de Gualeguaychú en una celda de máxima seguridad —individual, con cama, baño, ducha y vigilancia continua— a la espera de su derivación al sistema penitenciario cordobés.
Según se informó, en Córdoba será ingresado al penal de Unidad Penal de Cruz del Eje, donde se le notificará formalmente la causa por el doble femicidio y se definirá su situación procesal.
Laurta permanecía alojado en la Unidad Penal Nº9 “El Potrero” de Gualeguaychú
Causas judiciales
Laurta fue detenido el domingo 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú, junto a su hijo de cinco años, luego de los asesinatos de Giardina y Zamudio ocurridos el sábado en Córdoba. En el hotel —donde se encontraba bajo alerta policial— se presume que planeaba cruzar hacia Uruguay.
En la provincia de Entre Ríos, la Justicia lo imputó por el homicidio del remisero Palacio bajo la figura de homicidio criminis causa, y la jueza de Garantías dictó prisión preventiva por 120 días.
Respecto del doble femicidio en Córdoba, se le imputa a Laurta haber ingresado armado a la vivienda de su ex pareja y haber asesinado primero a Giardina y luego a su madre, Zamudio, en el barrio Villa Serrana. Se había dictado restricción de acercamiento por violencia de género y, según informes, la víctima contaba con botón antipánico.
La causa avanza ahora en la Fiscalía de Género de Córdoba, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, donde se aguarda la indagatoria de Laurta.
