Operativo policial

Trasladaron a Córdoba de Pablo Laurta acusado de doble femicidio y homicidio

En un operativo conjunto entre Entre Ríos y Córdoba, el imputado por el asesinato de su ex pareja y su ex suegra, y por la muerte de un remisero, fue trasladado desde la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú hasta la provincia de Córdoba, donde afrontará una nueva causa.