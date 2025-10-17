Video: Pablo Laurta subió a un colectivo para viajar a Concordia

Un video muestra a Pablo Laurta subirse a un colectivo interurbano que lo trasladó hasta la ciudad de Concordia, donde luego se encontró con Matías Sebastián Palacio.
En las imágenes se observa al acusado por el doble femicidio de Córdoba vestido con un pantalón largo, una campera, anteojos, pelo atado y una mochila que apoya en el suelo.
Según informaron fuentes del caso, el imputado por el crimen del remisero cruzó el río en kayak desde la ciudad uruguaya de Salto hasta Colonia Yeruá.
Además, Laurta extrajo efectivo de entre sus prendas para abonar el viaje y luego se sentó en uno de los asientos.
Una vez en Concordia, se alojó durante unos días en un hotel con un nombre falso para luego concurrir hasta la terminal de micros, donde se comunicó con Matías Sebastián Palacio.
Laurta está acusado de doble femicidio en Córdoba: de Luna Giardina (su expareja) y de Mariel Zamudio (su exsuegra).
Además, se lo investiga por el secuestro de su hijo, a quien habría trasladado luego del crimen.
También lo vinculan con la desaparición y posible asesinato de un remisero, Martín Sebastián Palacio, quien habría sido contratado por Laurta para trasladarlo entre Entre Ríos y Córdoba.
