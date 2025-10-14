Informe de la Procuvin

El incremento de presos federales es proporcional a las plazas en Coronda

La población detenida en todos los institutos del país llega a 12.062 internos, lo que representa 366 más que en diciembre pasado y un aumento del 3.2 %, mientras que el penal inaugurado a fines de 224 tiene 337 reclusos. En tanto, aumentó la población de mujeres y de extranjeros.