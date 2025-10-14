Seguridad en el corredor fluvial

La hidrovía bajo control: Santa Fe será una de las provincias beneficiadas por el Plan Paraná

Con el lanzamiento del Plan Paraná, el gobierno nacional busca blindar la Hidrovía Paraguay-Paraná frente al narcotráfico y otros delitos complejos. Santa Fe, como parte neurálgica del corredor fluvial, se convierte en una destinataria clave del operativo.