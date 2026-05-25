El presidente de la Nación, Javier Milei, fue la figura política que encabezó la ceremonia en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del 25º de mayo.
Milei estuvo presente en el Tedeum y da lugar a una reunión de Gabinete clave
La ceremonia tradicional del 25 de mayo fue la antesala de un encuentro de las piezas que conforman la cúpula del oficialismo.
Este mismo lunes pasado el mediodía se lleva a cabo una nueva edición de la reunión de Gabinete, el encuentro casi semanal de las figuras más cercanas al presidente, ya que no sólo estarán los ministros, sino que también fue invitada la senadora Patricia Bullrich.
Este encuentro tuvo como antesala el Tedeum en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, el cual contó con la participación de varios de los nombres involucrados en la interna oficialista.
Allí estuvieron presentes algunos de los miembros del Gabinete, empezando por el jefe Manuel Adorni, y otras figuras del círculo rojo.
Desde el plano religioso, la relación con la iglesia y el arzobispo Jorge García Cuerva sigue en búsqueda de acercamiento, con críticas de por medio, pero con reuniones previas de los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) ante una eventual llegada del papa León XIV.
La tensión previa
Esta reunión de Gabinete y la Mesa Política del martes se dan luego de los supuestos intercambios digitales mediante cuentas anónimas del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
No se trata de declaraciones formales u oficiales, pero sí de un reflejo de la rispidez interna que tiene al sobrino del ministro de Economía y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, como protagonistas.
En la edición previa del cónclave oficialista no había estado presente Santiago Caputo.
El propio Milei afirmó en la semana que “fue algo que le han plantado a Martin Menem. Martín lo explicó dentro del Gabinete y hay un video de Oría que lo explica”. Al ser consultado sobre si existe una interna, el presidente respondió: “La controversia está prefabricada para generar un problema”. También aseguró que “Santiago es como un hermano para mi”.
Patricia Bullrich, otra figura de la Mesa Política, también asiste con particulares intercambios previos. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado ha apuntado a la velocidad en la que Adorni debería presentar su declaración jurada. Esto fue respondido por Milei en la última reunión de Gabinete en la que respaldó a sus funcionarios y luego se retiró.
El amague de regreso de Bullrich a las esferas cercanas al PRO tuvieron otra repercusión con críticas del presidente contra Mauricio Macri: “El gobierno de Macri heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado. Nosotros desde el primer día pusimos en caja al déficit fiscal. Y además, el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central y se llevaron puesto a Sturzenegger, tremendo avance institucional. También acordaron con Massa para sacar la ley de renta financiera".