Tal como lo adelantó Milei

La baja de retenciones será gradual y alcanzará a la soja, el maíz y el girasol

Además del trigo, Luis Caputo anunció bajas mensuales de las alícuotas para los principales cultivos y derivados agroindustriales. También para las exportaciones industriales. Dijo que las reducciones no están condicionadas por una suba previa en la recaudación.