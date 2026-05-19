El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió a la viralización de la cuenta @PeriodistaRufus, atribuida a Martín Menem, descartando que ese perfil de X sea manejado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, pese a que su asesor principal, Santiago Caputo, sostenga todo lo contrario.
Javier Milei aseguró que "le plantaron" una interna a Martín Menem
El presidente de la Nación opinó sobre el supuesto intercambio en redes sociales con cuentas anónimas entre la máxima autoridad de Diputados y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Pese a los dichos de Milei de este martes y a lo que vaya a declarar Caputo, la interna en La Libertad Avanza está más firme, y virulenta, que nunca.
En una entrevista en el streaming libertario llamado Neura, le preguntaron a Milei por la interna entre Menem y Caputo y el Presidente fue tajante: lo plantaron.
Las declaraciones de Milei
"Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete y si quiere le paso el vídeo que armó Oría, por ejemplo, que explica lo que le hicieron a Martín Menem", sentenció el Presiente de la Nación.
Según Milei, "se generó esa controversia" para provocar un problema y el el Presidente aclaró que seguirá juntándose la mesa política del Gobierno nacional.
"Santiago Caputo es, yo le diría, como un hermano para mí, ¿ok? Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados Nacionales enorme, fenomenal, extraordinario. Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma que pueden pensar una persona y otra", explicó Milei.
"Ahora, yo le digo algo, si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie, primer punto. Y eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. Es decir, el pensamiento crítico contribuye. Ahora, después, si no, miremos los resultados, acá lo que importa son los resultados", completó.