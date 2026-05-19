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Javier Milei aseguró que "le plantaron" una interna a Martín Menem

El presidente de la Nación opinó sobre el supuesto intercambio en redes sociales con cuentas anónimas entre la máxima autoridad de Diputados y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Javier Milei y el apoyo a Martín Menem. Crédito: ReutersJavier Milei y el apoyo a Martín Menem. Crédito: Reuters
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El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió a la viralización de la cuenta @PeriodistaRufus, atribuida a Martín Menem, descartando que ese perfil de X sea manejado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, pese a que su asesor principal, Santiago Caputo, sostenga todo lo contrario.

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Pese a los dichos de Milei de este martes y a lo que vaya a declarar Caputo, la interna en La Libertad Avanza está más firme, y virulenta, que nunca.

En una entrevista en el streaming libertario llamado Neura, le preguntaron a Milei por la interna entre Menem y Caputo y el Presidente fue tajante: lo plantaron.

Javier Milei y Martín Menem. Créditos: @martinmenemokJavier Milei y Martín Menem. Créditos: @martinmenemok

Las declaraciones de Milei

"Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete y si quiere le paso el vídeo que armó Oría, por ejemplo, que explica lo que le hicieron a Martín Menem", sentenció el Presiente de la Nación.

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Según Milei, "se generó esa controversia" para provocar un problema y el el Presidente aclaró que seguirá juntándose la mesa política del Gobierno nacional.

"Santiago Caputo es, yo le diría, como un hermano para mí, ¿ok? Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados Nacionales enorme, fenomenal, extraordinario. Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma que pueden pensar una persona y otra", explicó Milei.

(250302) -- BUENOS AIRES, 2 marzo, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 1 de marzo de 2025 del asesor presidencial, Santiago Caputo (i), reaccionando durante la asamblea de apertura del 143 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. El presidente de Argentina, Javier Milei, abrió el sábado el 143 período de sesiones ordinarias del Congreso con un llamado al equilibrio fiscal y a una reducción severa del gasto público. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (da)El asesor presidencial, Santiago Caputo. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

"Ahora, yo le digo algo, si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie, primer punto. Y eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. Es decir, el pensamiento crítico contribuye. Ahora, después, si no, miremos los resultados, acá lo que importa son los resultados", completó.

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