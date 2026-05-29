El empleo formal (registrado) en la industria de la construcción registró en marzo un total de 362.525 puestos de trabajo, lo que representa un alza del 1,8% mensual. El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción contabilizó la creación de 6.351 nuevos puestos en un mes.
Santa Fe se destaca en la recuperación parcial del empleo formal en la construcción
A nivel nacional la suba fuye del 1,8% mensual y 2,1% interanual en marzo. Sin embargo, la aceleración de los precios licuó un 4,4% el poder adquisitivo de los obreros en el último año. A pesar de la mejora, aún se contabiliza una baja de 78 mil puestos de trabajo en el sector, a nivel país, en los ultimos tres años.
Se trata de la expansión mensual más intensa desde marzo de 2023. El IERIC es una entidad dirigida conjuntamente por representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), por el lado empresarial, a quienes se suma la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
En la comparación interanual, la ocupación creció un 2,1% respecto a marzo del año anterior, logrando consolidar doce meses ininterrumpidos de variaciones positivas. El volumen promedio de ocupación durante el primer trimestre de 2026 también registró una expansión del 1,5% interanual.
Santa Fe en el podio
Siempre de acuerdo al registro de marzo de 2026, Santa Fe alcanzó los 39.558 puestos de trabajo registrados en el sector. Esto significa que la provincia concentra el 10,9% del total de los empleados de la construcción a nivel nacional. El segmento mostró una variación mensual positiva del 1,5% respecto a febrero de 2026, sumando nuevos empleos mes a mes desde fines de 2025.
En la comparación interanual, el empleo en Santa Fe registró una destacada expansión del 14,3%, ubicándose como la tercera provincia con mayor crecimiento interanual en todo el territorio argentino, solo superada por Río Negro y Neuquén, donde el petróleo tracciona de manera diferencial con el RIGI.
Para abril de 2026, la provincia contabilizó 1.656 empleadores activos, lo que representa el 10,5% del total de las empresas constructoras del país. Este entramado empresarial se compone de 1.510 empresas constructoras/contratistas y 146 subcontratistas
La remuneración promedio de los trabajadores de la construcción en Santa Fe fue de $1.120.048,9 en marzo de 2026. El salario experimentó un incremento mensual del 5,2%, una variación interanual del 23,5% y una acumulada del 26,3%, pero el poder adquisitivo cayó 6,8% interanual.
En lo relativo a las perspectivas inmobiliarias, la superficie autorizada para construcción (medida a través de los municipios relevados en la provincia) registró una variación interanual acumulada positiva del 10,9% hasta febrero de 2026.
Sin baja estacional
Un aspecto destacable de esta dinámica es que el sector logró revertir a nivel nacional la típica caída del período estival: la cantidad de empleos en marzo se ubicó un 0,6% por encima de los valores de noviembre, contrastando positivamente con el patrón histórico de los últimos años que solía promediar una contracción del 1,7% para ese mismo lapso.
No obstante, al observar un panorama de mayor plazo (hasta febrero de 2026), se advierte que la construcción acumuló en los últimos tres años una baja de más de 78.000 empleos, aunque actualmente pareciera haber encontrado un piso para iniciar su recuperación.
La mejora en los niveles de empleo se explica tanto por una recomposición en el número de empleadores activos como por un aumento en el tamaño de los planteles laborales. El promedio de ocupación por establecimiento alcanzó los 13,8 puestos de trabajo, un aumento interanual del 2,9%.
Las empresas de mayor tamaño fueron las grandes impulsoras de esta recuperación. El segmento de firmas con 500 o más empleados destacó con un crecimiento interanual del 16,7%.
Desempeño regional y provincial
En el análisis por regiones, el NEA lideró la expansión mensual en marzo de 2026 con un crecimiento del 6,3%, seguido por la región Patagonia con un 3,6%. Las regiones Centro (+1,5%), AMBA (+1,2%) y Cuyo (+1,1%) mostraron alzas moderadas, mientras que el NOA registró el menor crecimiento (+0,3%).
A nivel provincial (variación mensual): Las mayores alzas respecto a febrero se dieron en Misiones (+14,0%), San Luis (+6,4%) y Formosa (+5,2%). Por el contrario, las contracciones más intensas ocurrieron en Catamarca (-2,5%), San Juan (-1,9%) y Jujuy (-1,5%).
A nivel provincial (variación interanual): En los últimos 12 meses, Río Negro fue la provincia que más creció (+31,8%), seguida por Neuquén (+17,0%) y Santa Fe (+14,3%). En el extremo opuesto, Catamarca (-32,0%), Corrientes (-25,7%) y La Rioja (-22,4%) registraron las peores caídas interanuales de empleo en la construcción.