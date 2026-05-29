Mejora del 14%

Santa Fe se destaca en la recuperación parcial del empleo formal en la construcción

A nivel nacional la suba fuye del 1,8% mensual y 2,1% interanual en marzo. Sin embargo, la aceleración de los precios licuó un 4,4% el poder adquisitivo de los obreros en el último año. A pesar de la mejora, aún se contabiliza una baja de 78 mil puestos de trabajo en el sector, a nivel país, en los ultimos tres años.