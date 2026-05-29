Abril exhibió señales de alivio

La economía mostró una leve reacción mensual incluso en sectores clave como industria, construcción y empleo

El Centro de Estudios del Ciclo Económico mantiene un registro 0,4% por debajo del cuarto mes del pasado año. Pero adelantó mejoras clave para la marcha de la actividad, tales como la recaudación nacional, las remuneraciones o la tasa de entrada al mercado laboral.