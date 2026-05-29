La economía argentina en su conjunto presentó en abril un incremento del 0,2% mensual, aunque se mantuvo un 0,4% por debajo del nivel observado en el mismo mes del año pasado. Así lo detalla el indicador que elaboran los centros de estudio de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario.
La economía mostró una leve reacción mensual incluso en sectores clave como industria, construcción y empleo
El Centro de Estudios del Ciclo Económico mantiene un registro 0,4% por debajo del cuarto mes del pasado año. Pero adelantó mejoras clave para la marcha de la actividad, tales como la recaudación nacional, las remuneraciones o la tasa de entrada al mercado laboral.
Producción industrial 0,6%; construcción 2,2%; recaudación nacional 0,4%; 2% de entrada al mercado laboral; 0,4% en la remuneración de empleados privados y 0,3% de ventas minoristas, sugieren al menos un piso en la evolución del proceso recesivo iniciado en febrero del 2025.
El reporte advierte que “los datos disponibles a abril dan cuenta de una importante mejora de la actividad en el primer cuatrimestre del 2026, en tanto el ICA-ARG se acerca al pico de actividad registrado en febrero de 2025, cuando el regisrro entró en la "zona gris" que representa la recesión.
“En el último mes se destacan mejoras relativas en dos sectores que se encuentran deprimidos en su comparación de largo plazo, la industria y la construcción. En contraposición, los drivers que se venían mencionando como promotores de la recuperación -el sector agrícola y el consumo de bienes durables- se ralentizaron en los últimos dos meses”.
Dos sectores “deprimidos”
“En el último mes se destacan mejoras relativas en dos sectores que se encuentran deprimidos en su comparación de largo plazo, la industria y la construcción. En contraposición, los drivers que se venían mencionando como promotores de la recuperación -el sector agrícola y el consumo de bienes durables- se ralentizaron en los últimos dos meses”.
El informe destaca que el sector agrícola en particular retrocedió 3% en el mes, lo que atemperó la mejora del indicador general. Sin embargo ese fenómeno no se dio por una baja en la actividad propiamente dicha sino por la demora en las labores de cosecha debido a las lluvias.
El indicador de patentamientos de vehículos nuevos interrumpió el buen inicio de 2026 con la primera disminución mensual en lo que va del año, en el orden del 2,4% en abril. La cantidad de nuevos vehículos patentados se encuentra un 10,8% por debajo del registro de doce meses atrás, que fue el máximo valor de la serie en 2025, aunque continúa por encima del nivel de diciembre último.
Señales que deben repetirse
A su vez el Índice Compuesto Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG), registra seis meses consecutivos de incrementos, con una suba del 0,4% en abril. De los doce componentes del índice líder, sólo tres tuvieron un desempeño negativo el último mes: el índice de confianza del consumidor, la base monetaria y el índice de expectativas de contratación de personal.
Para los analistas del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC), “en este contexto, la gradual recuperación de la industria y la construcción constituye una señal favorable, particularmente considerando que se trata de dos de los sectores más relegados, y su evolución será clave en los próximos meses.
“No obstante, aún no se observa un encadenamiento hacia la generación de empleo registrado en el sector privado, mientras que el consumo masivo permanece deprimido. En este sentido, con el objetivo de reducir la heterogeneidad que caracterizó la economía nacional en el último tiempo, aún está pendiente la incorporación de estos factores”.