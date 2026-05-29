AgroActiva 2026 será mucho más que una exposición para el gobierno santafesino. La provincia prepara un despliegue sin precedentes en la muestra agroindustrial más importante del país, con una propuesta que incluirá financiamiento, innovación tecnológica, comercio exterior, producción sustentable y promoción de las economías regionales.
Santa Fe desembarca en AgroActiva con más de 200 empresas, financiamiento y nuevos programas productivos
El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe tendrá una presencia histórica en AgroActiva 2026. Con un espacio de seis lotes, más de 200 empresas expositoras, rondas de negocios internacionales, líneas de financiamiento y el lanzamiento de nuevos programas para el sector agropecuario, la provincia buscará convertir a la muestra en una vidriera de su potencial productivo.
Durante el lanzamiento oficial realizado en el predio de la exposición, el Director Provincial de Infraestructura, Santiago Carloni, destacó a El Litoral que durante cuatro días gran parte de la estructura ministerial se muda a Armstrong para acompañar al productor.
“Venimos esta semana completa a mudar el Ministerio de Desarrollo Productivo aquí a Armstrong, con nuestras 16 áreas y más de 46 mesas productivas que articulan la economía provincial”, señaló.
La presencia institucional se traducirá en más de 100 actividades distribuidas durante las cuatro jornadas, con propuestas vinculadas al financiamiento, la tecnología, la agricultura y la producción.
Mostrar el potencial santafesino
Uno de los aspectos más destacados será el espacio institucional de la provincia, ubicado estratégicamente en el ingreso principal de AgroActiva.
Según explicó Carloni, el stand ocupará seis lotes y contará con una estructura de gran impacto visual, que recibirá a los visitantes apenas ingresen al predio.
Allí se concentrarán más de 200 empresas santafesinas que exhibirán productos, servicios y desarrollos tecnológicos, mientras que otras 400 firmas, pymes e instituciones participarán de distintas actividades y presentaciones programadas.
“Venimos con todas las políticas públicas que tenemos para ponerlas al servicio del sector agropecuario”, afirmó.
Desde la provincia consideran que los más de 270 mil visitantes que habitualmente recorren la exposición representan una oportunidad estratégica para mostrar el entramado productivo santafesino y generar nuevas oportunidades comerciales.
El crédito como motor del crecimiento
Uno de los anuncios más esperados estará relacionado con nuevas herramientas financieras destinadas al sector productivo.
Carloni confirmó en diálogo con El Litoral que se encuentran ultimando detalles de líneas de crédito que serán presentadas oficialmente por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo durante la inauguración oficial de la muestra.
“Venimos con todas las herramientas que tiene la provincia para traer acá líneas de crédito y nuevos programas de producción”, explicó.
La estrategia del gobierno provincial apunta a fortalecer las inversiones privadas en un contexto económico desafiante para muchas empresas y productores.
“Lo que buscamos es que aquellas empresas, pymes, medianas empresas y también emprendedores puedan tener un espacio para mostrarse y generar negocios”, sostuvo.
Nuevos programas para una producción más sostenible
La inauguración oficial de AgroActiva también será escenario para el lanzamiento de dos iniciativas consideradas estratégicas por el Ejecutivo santafesino.
Se trata de los programas de Buenas Prácticas Agropecuarias y Santa Fe Produce Sostenible, herramientas orientadas a promover modelos productivos que integren competitividad, innovación y cuidado ambiental.
Carloni adelantó que ambos programas serán presentados formalmente por las máximas autoridades provinciales y formarán parte de la nueva agenda agroproductiva impulsada por Santa Fe.
Rondas de negocios con alcance internacional
Otro de los ejes centrales de la participación santafesina será la generación de oportunidades comerciales.
La provincia ya tiene confirmadas alrededor de 250 reuniones de negocios entre empresas participantes y compradores nacionales e internacionales.
En total participarán unas 100 empresas de distintos puntos del país y representantes comerciales de siete naciones, en una agenda diseñada para potenciar exportaciones y abrir nuevos mercados.
Además, el gobierno aprovechará la muestra para lanzar una nueva edición del Santa Fe Business Forum, el encuentro de negocios internacionales que se desarrolla en Rosario y que se ha consolidado como una de las principales herramientas provinciales de promoción comercial.
“Tenemos ronda de negocios de más de 250 reuniones ya cerradas con compradores internacionales y empresas nacionales participando”, destacó Carloni.
Sabores de Santa Fe y protagonismo de las economías regionales
La gastronomía también tendrá un lugar destacado dentro de la propuesta provincial.
A través del programa Sabores de Santa Fe, productores y emprendedores mostrarán la diversidad alimentaria del territorio santafesino mediante degustaciones y demostraciones culinarias diarias.
Las actividades incluirán presentaciones vinculadas a producciones regionales como carne de búfalo, boga, cordero y quesos especiales, entre otros productos que representan el valor agregado de las cadenas agroalimentarias santafesinas.
Paralelamente, una carpa exclusiva estará destinada a emprendedores y productores regionales, con el objetivo de brindarles un espacio de visibilidad y comercialización.
“Sabemos que no es el mejor momento para muchos emprendedores y productores. Lo que buscamos es darles un lugar para que puedan mostrarse y cerrar la mayor cantidad de negocios posible”, remarcó el funcionario.
Cultura, identidad y presencia territorial
La propuesta provincial no estará limitada al ámbito productivo. Durante las cuatro jornadas también habrá espectáculos musicales, participación de bandas santafesinas y presentaciones de fiestas populares representativas de distintas regiones de la provincia.
Entre ellas se destacan la Fiesta Nacional de la Leche, la Fiesta Nacional del Trigo y otros eventos que forman parte de la identidad cultural santafesina.