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Santa Fe desembarca en AgroActiva con más de 200 empresas, financiamiento y nuevos programas productivos

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe tendrá una presencia histórica en AgroActiva 2026. Con un espacio de seis lotes, más de 200 empresas expositoras, rondas de negocios internacionales, líneas de financiamiento y el lanzamiento de nuevos programas para el sector agropecuario, la provincia buscará convertir a la muestra en una vidriera de su potencial productivo.