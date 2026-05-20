Edición 2026

Exclusividad lechera en AgroActiva: el sector exhibirá su dinamismo y habrá un remate Holando de alto nivel

La megamuestra agroindustrial más representativa de sudamérica incorporará por primera vez un sector especialmente dedicado a la actividad lechera. Habrá exposición y remate de ejemplares Holando Argentino de excelencia genética, además de un “Patio Lechero” con empresas, tecnología e innovación para el sector.