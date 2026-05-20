AgroActiva dará un nuevo paso en su crecimiento y diversificación al incorporar, por primera vez en su historia, un espacio exclusivo destinado a la lechería y a la raza Holando Argentino.
Exclusividad lechera en AgroActiva: el sector exhibirá su dinamismo y habrá un remate Holando de alto nivel
La megamuestra agroindustrial más representativa de sudamérica incorporará por primera vez un sector especialmente dedicado a la actividad lechera. Habrá exposición y remate de ejemplares Holando Argentino de excelencia genética, además de un “Patio Lechero” con empresas, tecnología e innovación para el sector.
La iniciativa se concretó tras una reunión entre directivos de la exposición, autoridades nacionales y referentes del sector lácteo, y se convertirá en una de las grandes novedades de la próxima edición de la muestra.
La propuesta representa una apuesta estratégica para comenzar a consolidar la presencia de la cadena láctea dentro de las múltiples actividades de AgroActiva, sumando una agenda específica para productores, empresas, cabañas e instituciones vinculadas al sector.
Como eje central de esta incorporación, durante la exposición se desarrollará una importante muestra y remate físico de aproximadamente 50 ejemplares Holando de excelencia genética. Se trata de animales de altísimo valor productivo, genotipados y con avanzada información genómica, pertenecientes a líneas destacadas por su calidad, rendimiento y eficiencia para producción lechera.
Un remate que promete genética
Los ejemplares ingresarán al predio el jueves 4 de junio, mientras que el viernes 5 de junio, a las 11 de la mañana, se llevará adelante el remate presencial, una actividad que buscará posicionarse entre los principales atractivos de AgroActiva edición BNA para el sector lechero y ganadero.
El remate estará a cargo de la Cooperativa Guillermo Lehmann, una de las firmas consignatarias más reconocidas del interior productivo argentino y con amplia trayectoria en comercialización ganadera y actividad lechera.
La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del director nacional de Lechería, Sebastián Alconada, quien participó activamente en el desarrollo de la propuesta.
Un “Patio Lechero” para mostrar innovación
Dentro del espacio institucional de la cartera de Agricultura del gobierno nacional, también funcionará un “Patio Lechero”, un sector especialmente pensado para reunir empresas vinculadas a la actividad y exhibir tecnologías, equipamientos, insumos y servicios orientados a la producción láctea.
El objetivo será mostrar el potencial innovador que atraviesa actualmente al sector y fortalecer la visibilidad de la lechería dentro de la exposición agroindustrial más grande y federal del país.
En la concreción de esta iniciativa también colaboraron referentes del sector como Flavio Mastellone y Carlos Vottero.
AgroActiva busca ser referencia para la cadena láctea
Desde AgroActiva destacaron que esta incorporación marca el inicio de un camino orientado a fortalecer la participación de la cadena láctea dentro de la muestra, generando un ámbito de encuentro para productores, empresas, cabañas y actores estratégicos de una de las economías regionales más importantes del país.
Incluso desde la alianza establecida con la muestra “Todo Láctea”, que tuvo lugar en la localidad cordobesa de San Francisco con tres jornadas exitosas, donde se plasmó el presente y el futuro de la lechería, AgroActiva busca convertirse en referente del sector.
Con la presencia de la raza Holando y la realización de un remate de genética superior, la megamuestra buscará en Armstrong posicionarse también como un nuevo espacio de referencia para la lechería argentina, sumando valor agregado, innovación y nuevas oportunidades comerciales para toda la cadena productiva.
Sobre AgroActiva
Es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y convocante de la Argentina, posicionada entre las tres primeras de su tipo a nivel mundial. Con 32 años de trayectoria, reúne a 1100 expositores y a 270.000 visitantes provenientes de todas las provincias y de más de 24 países.
Sobre un predio de 60 hectáreas, participan expositores de metalmecánica, energía, agtech, ganadería, aeronavegación, infraestructura, automotrices, servicios, desarrolladores inmobiliarios y entidades bancarias; consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema agropecuario nacional.