Agroactiva 2026

Mujeres Activas: la jornada que pone el liderazgo femenino en el centro de la muestra más grande del agro

El miércoles 3 de junio, día de apertura de Agroactiva 2026, el AgroActiva Arena será sede de una jornada completa dedicada a las mujeres del campo argentino. Liderazgo, datos, finanzas, seguridad, tecnología y acción colectiva: seis horas de contenido pensado por mujeres, para mujeres.