Con la sala internacional de Todo Láctea colmada de periodistas del sector, Agroactiva 2026 realizó su presentación ante la prensa agropecuaria argentina.
Agroactiva desembarcó en Todo Láctea: alianza estratégica con el sector lácteo
En el primer día de la muestra láctea más importante del país, la sala internacional de Todo Láctea en San Francisco, Córdoba, fue el escenario de la presentación de Agroactiva 2026, edición Banco Nación, “una muestra de lo que somos”, ante la prensa especializada del sector agropecuario argentino
El acto reunió a cuatro protagonistas del campo institucional del país: José Iachetta, director de Todo Láctea; Rosana Nardi, directora General de Agroactiva; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe; y Marcelo Cravero, secretario de Lechería de la Provincia de Córdoba.
El lanzamiento no fue solo una presentación de novedades, fue la formalización de una serie de alianzas estratégicas que marcan un hito en la historia de Agroactiva y en la relación entre la muestra y el sector lechero argentino.
La alianza entre Agroactiva y Todo Láctea
El anuncio más importante de la jornada fue la alianza oficial entre Agroactiva y Todo Láctea.
Agroactiva 2026 incorporará un Patio Lechero en el predio de Armstrong, desarrollado de la mano de la Secretaría de Lechería de la Nación, y Todo Láctea tendrá un espacio propio dentro del sector ganadero de la muestra.
«Esta es una muestra de lecherías y Agroactiva es una muestra de muestras. Hacer la alianza con ustedes viene de la mano de Agroactiva de mostrar y representar a la lechería. Ustedes vienen a sumar en un sector que hasta ahora no tenía representatividad en Agroactiva, porque Agroactiva representa todo lo que es el campo argentino: tecnología, capacitación, innovación, producción, negocio y también identidad. Esta comunidad representa el ADN de la Argentina que funciona.» Rosana Nardi — directora General de Agroactiva
Por su parte, José Iachetta celebró el vínculo desde la perspectiva de Todo Láctea:
«Estamos haciendo esta presentación en este hermanamiento, un hermano mayor que es Agroactiva. Gracias por pensar en que nosotros podíamos ser buenos partners y que podíamos potenciar el sector lechero.» José Iachetta — Organizador de Todo Láctea
Santa Fe llega a Armstrong con todo
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, anunció la participación más ambiciosa de la provincia en la historia de Agroactiva. La Provincia de Santa Fe llevará a Armstrong un despliegue institucional y productivo sin precedentes:
120 empresas expositoras dentro del stand provincial, junto a 70 emprendedores de distintas áreas del Ministerio. Se sumarán las 48 mesas productivas de la provincia — lechería, carne, textil, calzado, gas, minería, petróleo y metalmecánica, entre otras — con reuniones de trabajo y vinculación en el predio.
Una de las novedades más destacadas es el compromiso de llevar a 1.313 alumnos de escuelas agrotécnicas de la provincia de Santa Fe para que conozcan la muestra, con logística a cargo del ministerio.
La provincia también llevará a Agroactiva líneas de crédito nuevas con ampliación de cupos para distintos sectores productivos, el programa Sabores de Santa Fe con chefs y degustaciones diarias, programas de eficiencia energética, el área de defensa del consumidor y — por primera vez — el equipo de los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario, con presencia en el sector AgroActiva Vuela para mostrar las capacidades exportadoras de la provincia.
«Para nosotros Agroactiva es la muestra más importante de América Latina a cielo abierto. Se hace en suelo santafesino, es una exposición que la queremos acompañar y cuidar. Este año será un año récord de gente y es una oportunidad para que las tres provincias muestren lo que mejor tienen.» Gustavo Puccini — ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe
Córdoba y el sector lácteo presentes
La presencia de Marcelo Cravero, secretario de Lechería de la Provincia de Córdoba, en el lanzamiento refuerza el carácter federal del evento y consolida el vínculo de Agroactiva con las dos provincias productoras más importantes del país.
La incorporación del Patio Lechero en la edición 2026 es una señal directa al sector: Agroactiva también es su escenario.