En San Francisco

Agroactiva desembarcó en Todo Láctea: alianza estratégica con el sector lácteo

En el primer día de la muestra láctea más importante del país, la sala internacional de Todo Láctea en San Francisco, Córdoba, fue el escenario de la presentación de Agroactiva 2026, edición Banco Nación, “una muestra de lo que somos”, ante la prensa especializada del sector agropecuario argentino