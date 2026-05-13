Cuando llega junio, el predio de AgroActiva deja de ser solamente una exposición agroindustrial para convertirse en una postal viva de la Argentina productiva. En Armstrong, sobre la autopista Rosario-Córdoba, las calles no se identifican con números ni referencias técnicas: llevan los nombres de las provincias argentinas y reflejan el espíritu federal de una de las muestras más convocantes del continente.
AgroActiva 2026: el predio donde cada calle lleva el nombre de una provincia y representa al país productivo
Del 3 al 6 de junio, AgroActiva volverá a transformar Armstrong en el corazón del agro nacional con un predio único donde las calles homenajean a cada provincia argentina.
La edición 2026, que se realizará del 3 al 6 de junio en territorio santafesino, volverá a mostrar una de sus marcas distintivas: un predio pensado como un mapa simbólico del país, donde convergen productores, empresarios, contratistas, innovadores y familias de todas las regiones argentinas.
Caminar por AgroActiva es también recorrer la geografía económica y cultural del país. Los visitantes avanzan por arterias que homenajean a provincias como Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, Córdoba o Santa Fe, mientras atraviesan espacios que representan distintas realidades productivas y climáticas del territorio nacional.
Un recorrido por la Argentina productiva
La distribución del predio no es casual. Cada calle busca representar la identidad de las provincias que sostienen el entramado agroindustrial argentino. Desde las regiones pampeanas hasta el norte productivo y la Patagonia, todas encuentran su lugar dentro de la exposición.
Las avenidas principales conectan sectores estratégicos donde conviven maquinaria agrícola, innovación tecnológica, servicios, ganadería, energía y desarrollos vinculados al campo. Así, AgroActiva se transforma durante cuatro días en una síntesis de la economía productiva nacional.
El Bulevar Chaco, la Avenida Neuquén o la Avenida República Argentina forman parte de un esquema que convierte al predio en una experiencia distinta para quienes visitan la muestra. No se trata solo de recorrer stands: la propuesta invita a vivir una representación concreta del federalismo productivo.
La presencia simbólica de cada provincia también refuerza la idea de pertenencia. Productores de distintas regiones encuentran en la exposición un espacio común donde compartir experiencias, desafíos y oportunidades vinculadas al sector agroindustrial.
En un contexto donde el agro continúa siendo uno de los motores centrales de la economía argentina, AgroActiva consolida su rol como punto de encuentro estratégico para toda la cadena productiva, desde las pequeñas empresas hasta las grandes industrias vinculadas al campo.
Armstrong, epicentro del agro nacional
Con más de tres décadas de trayectoria, AgroActiva se posicionó como una de las exposiciones agropecuarias a campo abierto más importantes de América Latina. Cada edición reúne a cientos de empresas y a miles de visitantes provenientes de distintos puntos del país y del exterior.
La edición 2026 contará con la participación de más de 900 expositores y una convocatoria estimada en 270.000 personas. Sobre un predio de 60 hectáreas convivirán sectores vinculados a la metalmecánica, agtech, aeronavegación, energía, automotrices, servicios, entidades financieras y desarrollos inmobiliarios.
La muestra también funcionará como escenario para lanzamientos tecnológicos, generación de negocios y presentación de nuevas herramientas pensadas para mejorar la competitividad y la eficiencia productiva.
En Armstrong, durante cuatro días, el campo argentino encuentra una síntesis de su diversidad. Allí confluyen historias, tradiciones y modelos productivos distintos, unidos por una misma identidad vinculada al trabajo y la innovación.
Por eso, para muchos visitantes, AgroActiva no es solamente una feria agropecuaria. Es un espacio donde el país productivo se reconoce a sí mismo, intercambia experiencias y proyecta el futuro de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.
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