La cuenta regresiva para AgroActiva 2026 (del 3 al 6 de junio en Armstrong) ya comenzó, y las empresas del sector empiezan a mostrar sus cartas para lo que será una edición marcada por la convergencia digital.
El salto tecnológico en la siembra: precisión eléctrica y soluciones aéreas llegan a AgroActiva
Con la mirada puesta en la eficiencia operativa, Next Siembra desembarca en la muestra de Armstrong presentando un ecosistema digital que integra desde la siembra inteligente surco a surco hasta la llegada de los drones EAVisión.
En este escenario, la firma Next Siembra anticipó un robusto paquete tecnológico que promete redefinir la rentabilidad de los sistemas productivos a través de la precisión extrema y la automatización.
El corazón de la propuesta para esta edición es el Sistema Intelligent Planting Solution. Se trata de una plataforma de gestión eléctrica nacida de la alianza estratégica entre Next Siembra y Bosch, diseñada para convertir cualquier sembradora neumática convencional en una unidad de alta tecnología, conectada y eficiente.
A diferencia de los sistemas mecánicos tradicionales, esta tecnología permite un control individual surco por surco. Mediante la integración de mapas de prescripción, el productor puede realizar dosificación variable en tiempo real, ajustando la densidad de semillas y la cantidad de fertilizante según la potencialidad de cada ambiente.
Entre sus ventajas operativas se destacan:
Compensación en curvas: Evita la sobrepoblación de semillas en el radio interno del giro.
Corte individual: Reduce drásticamente la superposición de insumos en lotes con geometrías irregulares.
Mantenimiento simplificado: Al utilizar motores eléctricos de alta precisión, se eliminan cadenas, mandos y transmisiones mecánicas, lo que reduce el desgaste y las paradas técnicas en plena campaña.
Trazabilidad y uniformidad
Para garantizar una implantación perfecta, el sistema se integra con el dosificador Matermacc, una pieza clave reconocida por su distribución monograno y su bajo consumo de potencia. Según indicaron desde la compañía, el objetivo final es lograr una emergencia uniforme, lo que minimiza la competencia entre plantas y optimiza el aprovechamiento de recursos críticos como el agua y los nutrientes.
Toda la operación se monitorea en tiempo real desde la cabina, generando datos que pueden exportarse a sistemas de gestión agrícola, asegurando una trazabilidad completa de cada hectárea trabajada.
La era de los drones: pulverización, siembra y logística
Más allá de lo que sucede a nivel de suelo, Next Siembra aprovechará la vidriera de AgroActiva para presentar oficialmente su nueva representación en Argentina: EAVisión. Con base operativa en el parque industrial de Puente Uriburu (Rosario), la firma introduce drones de última generación que no se limitan a una sola tarea.
Se trata de plataformas versátiles con tanques intercambiables que permiten alternar entre pulverización, siembra y fertilización.
Sin embargo, la gran novedad es su capacidad logística: el equipo cuenta con un accesorio tipo linga diseñado para el transporte de cargas internas dentro del establecimiento, una solución pensada para establecimientos de difícil acceso terrestre o donde se requiere una respuesta operativa inmediata.
Para garantizar la integridad de estos equipos en entornos complejos, la tecnología aérea de Next Siembra incorpora sensores LiDAR (Light Detection and Ranging).
Este sistema, el mismo que utilizan los vehículos autónomos de alta gama, permite al dron: Detectar obstáculos con precisión milimétrica. Replicar fielmente el relieve del terreno (seguimiento de nivel). Generar mapas del entorno en tiempo real para una navegación segura.
Con 32 años de trayectoria y una afluencia proyectada de 270.000 visitantes, AgroActiva vuelve a posicionarse como el termómetro del sector.