Edición 2026

El salto tecnológico en la siembra: precisión eléctrica y soluciones aéreas llegan a AgroActiva

Con la mirada puesta en la eficiencia operativa, Next Siembra desembarca en la muestra de Armstrong presentando un ecosistema digital que integra desde la siembra inteligente surco a surco hasta la llegada de los drones EAVisión.