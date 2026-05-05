Del 3 al 6 de junio, en el espacio de Aapresid dentro de AgroActiva, productores, asesores e ingenieros agrónomos van a poder recorrer un plot demostrativo pensado para lo más importante del día a día: decidir con evidencia.
El suelo habla en AgroActiva
Aapresid llega a la muestra más importante de Sudamérica con un plot para mostrar el antes y el después de la intensificación de rotaciones
La propuesta pone en primer plano estrategias de intensificación invernal de rotaciones, a través del uso de cultivos de servicios y de renta, en el logro de sistemas más eficientes y sustentables, con foco en manejo de malezas resistentes, dinámica del agua y salud física del suelo.
Cultivos de servicio vs Barbecho
El objetivo es mostrar el rol de los cultivos de servicios como herramienta de intensificación productiva y su impacto en variables clave del sistema, como el manejo de malezas resistentes, la dinámica del agua, la cobertura y la salud física del suelo, así como también en los resultados productivos.
La recorrida incluye una comparación directa entre lotes con cultivos de servicios y sectores manejados bajo barbecho tradicional, mostrando de forma tangible “el antes y después” de cómo estas prácticas modifican el funcionamiento del sistema.
Lina Bosaz (Coordinadora de la Red de Cultivos de Servicios de Aapresid) remarca que “el plot permitirá observar cultivos puros y mezclas, comparar tratamientos y compartir criterios de manejo como fechas de siembra y secado, manejo de malezas y del agua, con una mirada especial en salud física del suelo: su estructura e infiltración”.
Crucíferas: una alternativa que promete
El recorrido también incluirá un módulo dedicado a crucíferas, una alternativa que viene ganando espacio dentro de los planteos productivos.
En este caso, el foco estará puesto en los aspectos de implantación, especialmente en el ajuste de la profundidad de siembra, factor determinante cuando se trabaja con semillas pequeñas y que puede definir el éxito de todo el ciclo del cultivo. También se evaluará el efecto de estos cultivos sobre la estructura física del suelo.
Un espacio para llevar la teoría a la práctica
Desde la organización de AgroActiva, Pablo Tronza destaca el valor de llevar estos temas al terreno: el plot permitirá comparar de manera directa el efecto de distintos cultivos frente al barbecho tradicional.
"Cada campaña aporta nueva evidencia sobre cómo estas herramientas contribuyen a mejorar el manejo de malezas, la disponibilidad de agua y la calidad física y química del suelo, transformando conceptos que muchas veces se discuten en la teoría en resultados visibles en el lote”.
El espacio estará abierto durante toda la exposición y busca convertirse en un punto de encuentro para quienes quieran ver de cerca cómo distintas decisiones de manejo impactan en el funcionamiento del sistema productivo.