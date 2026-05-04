Edición 2026

Malezas bajo control: la tecnología que promete eficiencia y precisión será protagonista de AgroActiva

El control de malezas se ha transformado en un eje central dentro de la planificación agronómica, especialmente frente al avance de especies resistentes y la necesidad de diversificar las estrategias de manejo. En ese contexto, el implemento desarrollado por la empresa surge como una respuesta concreta a las demandas actuales del sistema productivo.