La próxima edición de AgroActiva 2026 será nuevamente un punto de encuentro clave para las empresas que impulsan la innovación en maquinaria agrícola.
Malezas bajo control: la tecnología que promete eficiencia y precisión será protagonista de AgroActiva
El control de malezas se ha transformado en un eje central dentro de la planificación agronómica, especialmente frente al avance de especies resistentes y la necesidad de diversificar las estrategias de manejo. En ese contexto, el implemento desarrollado por la empresa surge como una respuesta concreta a las demandas actuales del sistema productivo.
En ese marco, la firma Agroindustrial SRL representada por Nicolás Gonzáles, su gerente de ventas, dirá presente con una propuesta tecnológica enfocada en uno de los desafíos agronómicos más relevantes de la actualidad: el control eficiente de malezas.
Con sede en Laguna Larga, provincia de Córdoba, la empresa aprovechará el escenario de la megamuestra para exhibir su implemento estrella, una herramienta desarrollada específicamente para el manejo mecánico de malezas, que viene consolidándose como una alternativa cada vez más valorada en los sistemas productivos “integrales” para controlar “malezas difíciles”, tanto por su eficacia como por su aporte a la sustentabilidad de los planteos.
Según explicó Gonzáles, la participación en la exposición representa una oportunidad estratégica para acercar la tecnología a los productores y mostrar en detalle las prestaciones del equipo.
“AgroActiva es una vidriera muy importante para nosotros, porque nos permite estar en contacto directo con el productor y mostrarle cómo funciona la máquina y los beneficios que puede lograr en su campo”, señaló.
Además del carpidor mencionado anteriormente, Agroindustrial SRL participará de la muestra con su línea tradicional de productos, incluyendo sembradoras, equipos para maní, guinches, subsoladores y otros implementos.
Tecnología aplicada a un problema creciente
El control de malezas se ha transformado en un eje central dentro de la planificación agronómica, especialmente frente al avance de especies resistentes y la necesidad de diversificar las estrategias de manejo. En ese contexto, el implemento desarrollado por la empresa surge como una respuesta concreta a las demandas actuales del sistema productivo.
De acuerdo con el gerente de ventas, el equipo fue diseñado por Agroindustrial con el objetivo de brindar precisión operativa, reducir costos y mejorar la eficiencia en el control de malezas, integrándose fácilmente a distintas escalas productivas.
“Es una máquina pensada para trabajar con alta eficiencia y lograr un control mecánico efectivo, acompañando las nuevas tendencias de manejo que buscan reducir la dependencia de insumos químicos”, destacó.
El desarrollo tecnológico también responde a la necesidad de ofrecer soluciones versátiles y adaptables a diferentes condiciones de trabajo, un aspecto que los productores valoran cada vez más en un escenario productivo dinámico y exigente.
En este sentido, Gonzáles remarcó que el equipo se encuentra en constante evolución, incorporando mejoras a partir de la experiencia en campo y el diálogo permanente con los usuarios.
“Los carpidores son fabricados con dos opciones: tiro de punta modular o plegables. Ambos equipos puede ser con separaciones entre cuerpos de 52 o 70 centímetros, según la necesidad del productor”, destacó el entrevistado.
Una apuesta fuerte a la cercanía con el productor
Más allá de la exhibición del implemento, la presencia en AgroActiva forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el vínculo con clientes, distribuidores y potenciales usuarios. La empresa considera que el contacto directo con el productor es fundamental para comprender sus necesidades y acompañar los cambios que atraviesa la agricultura.
“Las muestras a campo son fundamentales para nosotros, porque nos permiten escuchar al productor, entender qué está necesitando y mostrarle soluciones concretas”, afirmó Gonzáles, quien además destacó el crecimiento sostenido del interés por tecnologías que optimicen la eficiencia productiva y contribuyan a la sustentabilidad de los sistemas.
Con esta participación, la compañía cordobesa Agroindustrial busca consolidar su posicionamiento en el mercado y reafirmar su compromiso con el desarrollo de herramientas que aporten valor al productor. En un contexto donde el manejo de malezas continúa siendo un desafío técnico y económico, la apuesta por la innovación y la mejora continua se presenta como un factor clave para el futuro de la actividad.