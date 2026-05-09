A pocos días de la apertura

AgroActiva realizó un lanzamiento en Pergamino y reafirmó el origen que la convirtió en la muestra más grande del campo

AgroActiva 2026 fue presentada oficialmente con un mensaje claro: la mayor muestra a cielo abierto del país lleva el ADN de Pergamino. Del 3 al 6 de junio, en Armstrong, volverá a demostrar por qué es una muestra de lo que somos.