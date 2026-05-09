Agroactiva volverá a reunir al corazón productivo del país en una nueva edición que llegará con más expositores, más tecnología, más negocios y una identidad cada vez más fuerte.
AgroActiva realizó un lanzamiento en Pergamino y reafirmó el origen que la convirtió en la muestra más grande del campo
AgroActiva 2026 fue presentada oficialmente con un mensaje claro: la mayor muestra a cielo abierto del país lleva el ADN de Pergamino. Del 3 al 6 de junio, en Armstrong, volverá a demostrar por qué es una muestra de lo que somos.
“Qué lindo es ver tantas caras conocidas. Cuando los miro pienso que, a veces, en la urgencia del trabajo diario, nos olvidamos de contar la historia completa”, expresó la directora general de AgroActiva, Rosana Nardi, durante el lanzamiento realizado en Pergamino.
Y agregó: “En general nos preguntan por el futuro, por la tecnología que viene, por la próxima edición de AgroActiva. Pero hoy no quiero hablar solo de lo que viene. Quiero detenerme un segundo en lo que nos trajo hasta acá. Porque en un mundo donde todo cambia, hay algo que permanece. Hay algo que no cambia nunca: el origen, la identidad. Ese lugar invisible, ese refugio al que uno vuelve incluso cuando no vuelve. Para los que hacemos AgroActiva, ese lugar es este. Es Pergamino”.
“Nuestro equipo, la gente que trabaja todo el año en AgroActiva, es de Pergamino. La gente de OSE, que también trabaja en AgroActiva, es de Pergamino. AgroActiva nació en una familia de Pergamino. Mi papá, Luis Nardi, plantó una idea hace más de 30 años y con mucho trabajo, pasión y sobre todo con esa capacidad tan suya de contagiar entusiasmo, nos convenció a los que empezábamos junto a él de que cuando esa idea es verdadera, tiene alma y tiene identidad, no tiene techo. Seguimos convencidos de eso”, remarcó Nardi.
"Ciudad productiva"
Con el paso del tiempo, esa idea se convirtió en una verdadera ciudad productiva a cielo abierto, una vidriera federal donde confluyen empresas, productores, instituciones, medios, innovación, conocimiento y oportunidades de negocio.
Lo que sucede cada junio en Armstrong no es solamente una exposición: es la expresión más potente de la Argentina que produce.
“Los invito a ver lo que pasa cuando una idea nacida acá, en nuestras calles, en nuestras casas, crece hasta volverse la mayor exposición a cielo abierto de Argentina, crece hasta volverse la mayor convocatoria federal, sigue creciendo y su territorio se transforma en la mayor densidad productiva del año. Crece hasta ser distinguida como Marca País”, señaló la directora general.
Durante el encuentro también se destacó el acompañamiento del Municipio de Pergamino y de distintas instituciones locales, que volverán a participar activamente de la edición 2026 con propuestas vinculadas al desarrollo productivo, la innovación y la articulación público-privada.
El intendente Javier Martínez valoró el significado de la muestra y su vínculo con la ciudad: “AgroActiva es un orgullo para Pergamino. Representa el trabajo en equipo entre el sector privado, el municipio y las fuerzas vivas de la ciudad. Nuestro rol es acompañar y facilitar para que el sector productivo pueda desarrollarse, porque ahí está el crecimiento y el futuro”.
De Pergamino a Armstrong
Desde AgroActiva el mensaje fue: invitar a Pergamino a asumir como propia una historia que lo representa.
“AgroActiva no es solo una exposición. Es una muestra de lo que somos. También es una muestra de Pergamino. Úsenla. Siéntanla propia. Defiéndanla. Quiero invitarlos a que la nombren con orgullo. Porque cuando alguien, en cualquier rincón del mundo o del país, habla de AgroActiva, también está hablando de nosotros. Está hablando de Pergamino, de su gente y de la enorme capacidad de gestar grandeza que tiene nuestra Argentina federal”, expresó Rosana Nardi.
Con esa identidad como bandera, AgroActiva se prepara para una nueva edición que volverá a demostrar por qué sigue siendo el gran punto de encuentro del agro argentino y uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica para mostrar todo el potencial del sector.
“Los esperamos a todos del 3 al 6 de junio para demostrarlo una vez más”, concluyó Nardi.