La edición 2026 de AgroActiva, que se realizará en Armstrong, Santa Fe, dará un nuevo salto en la integración entre la aviación y el sector agroindustrial. En ese marco, AgroActiva Vuela se afianza como uno de los espacios con mayor proyección dentro de la muestra, con una propuesta que combina tecnología, servicios y experiencias en torno al uso productivo de aeronaves.
AgroActiva despega: la aviación gana protagonismo como herramienta para el campo
Con mejoras en infraestructura, servicios y seguridad operacional, AgroActiva Vuela consolida su crecimiento y posiciona a la industria aeronáutica como un aliado estratégico para la producción agropecuaria.
Danilo Cravero, responsable del sector, anticipó que una de las principales novedades será la optimización de la operatividad en la pista habilitada del predio, clasificada como Lugar Apto Denunciado (LAD). En este sentido, se incorporará infraestructura tecnológica orientada a reforzar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas.
“La pista va a contar con un servicio de balizamiento, una iluminación específica de uso aeronáutico que funciona como guía visual para los pilotos”, explicó Cravero. Este sistema resultará clave tanto para las maniobras de aproximación como para operar en condiciones meteorológicas adversas, habituales en esta época del año, como niebla o neblina.
A su vez, el sector dispondrá de servicios de comunicación y provisión de combustibles JP1 y AvGas 100LL, cubriendo las necesidades de aviones y helicópteros que participen del evento.
El avión, cada vez más integrado al esquema productivo
Más allá del rol tradicional de la aviación agrícola, AgroActiva Vuela apunta a consolidar el concepto de la aeronave como una herramienta estratégica para el productor moderno. La propuesta busca visibilizar su potencial en tareas clave como traslados ejecutivos, monitoreo de cultivos y evaluación de lotes en tiempo real.
En esa línea, la aviación comienza a posicionarse con el mismo nivel de relevancia que la maquinaria agrícola, permitiendo a los asistentes observar en funcionamiento tecnologías que aportan eficiencia y optimización de procesos productivos.
El espacio también exhibirá una oferta comercial en expansión, con la participación de empresas dedicadas a la venta de aeronaves y helicópteros, talleres especializados y proveedores de repuestos.
Este entramado se complementará con la presencia de instituciones del sector y un auditorio con charlas técnicas y capacitaciones, orientadas tanto a profesionales aeronáuticos como a productores interesados en incorporar estas herramientas a su esquema de trabajo.
Experiencia para el público y una apuesta al crecimiento
Como cada año, AgroActiva Vuela ofrecerá propuestas atractivas para el público general, con demostraciones de acrobacia aérea y vuelos de bautismo. “Van a poder ver AgroActiva desde el aire y vivir la experiencia de volar”, señaló Cravero, destacando que habrá opciones tanto en aviones como en helicópteros.
Las expectativas para esta edición son altas y se sostienen en un proceso de mejora continua que se desarrolla durante todo el año. El foco está puesto en fortalecer la infraestructura y la seguridad operacional, con el objetivo de seguir ampliando la convocatoria de aeronaves y consolidar este espacio como un punto de referencia dentro de la muestra.
“Buscamos que no solo el público aeronáutico, sino todos los visitantes, puedan dimensionar el potencial de la industria y su vínculo directo con la producción agropecuaria en Argentina”, concluyó Cravero.
Sobre AgroActiva
Es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y convocante de la Argentina, posicionada entre las tres primeras de su tipo a nivel mundial.
Con 32 años de trayectoria, reúne a 900 expositores y a 270.000 visitantes provenientes de todas las provincias y de más de 24 países.
Sobre un predio de 60 hectáreas, participan expositores de metalmecánica, energía, agtech, ganadería, aeronavegación, infraestructura, automotrices, servicios, desarrolladores inmobiliarios y entidades bancarias; consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema agropecuario nacional.