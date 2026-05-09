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Del 3 al 6 de junio

Agroactiva apuesta a la innovación y al vínculo directo con el productor

“Nos presentamos en la expo para conocer nuevos clientes y fortalecer lazos con los usuarios de Fabimag. Es una muestra que sirve mucho para interactuar con los visitantes, y obviamente el principal objetivo es vender”, afirmó el socio gerente de la firma, Leonardo Morales.

La empresa de sembradoras dirá presente en Armstrong con el lanzamiento de su nueva línea “Generación 3.0” y un fuerte enfoque en tecnología aplicada, eficiencia operativa y cercanía con el usuario.La empresa de sembradoras dirá presente en Armstrong con el lanzamiento de su nueva línea “Generación 3.0” y un fuerte enfoque en tecnología aplicada, eficiencia operativa y cercanía con el usuario.
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En un contexto desafiante para la maquinaria agrícola, Fabimag se prepara para participar de una nueva edición de AgroActiva con objetivos claros: generar nuevos negocios, afianzar relaciones y mostrar su evolución tecnológica.

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“Nos presentamos en la expo para conocer nuevos clientes y fortalecer lazos con los usuarios de Fabimag. Es una muestra que sirve mucho para interactuar con los visitantes, y obviamente el principal objetivo es vender”, afirmó el socio gerente de la firma, Leonardo Morales.

La exposición en Armstrong vuelve a posicionarse como un ámbito estratégico donde la empresa busca capitalizar el contacto directo con productores y contratistas, en un escenario donde cada decisión de inversión es analizada al detalle.

Un mercado exigente que obliga a redoblar esfuerzos

El mercado de sembradoras atraviesa un año marcado por márgenes ajustados y limitaciones en el financiamiento, una realidad que desde Fabimag enfrentan con pragmatismo.

“Si bien es un año complejo, no es peor al de otros años. Intentamos encontrar oportunidades en un contexto adverso, lo que nos exige mayor esfuerzo y dedicación”, explicó Morales, quien remarcó la importancia de ofrecer herramientas que resulten funcionales tanto para el cliente como para la empresa.

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En este escenario, la competitividad ya no pasa solo por el producto, sino también por las condiciones comerciales, el financiamiento y el acompañamiento al productor.

Tecnología como eje central: menos costos, más eficiencia

Uno de los pilares de la propuesta de Fabimag para esta edición será la incorporación de tecnología aplicada a la eficiencia operativa. En ese sentido, la firma viene avanzando fuerte en el desarrollo de fertilizadoras más modernas y funcionales.

“Hoy la tecnología dejó de ser un accesorio para formar parte esencial de las máquinas”, sostuvo Morales. Y agregó: “Estamos transformando las fertilizadoras en máquinas eléctricas, incorporando celdas de carga en las monotolvas y mejorando su estructura para que el usuario obtenga mejores resultados y reduzca costos operativos”.

Agroactiva. La exposición en Armstrong vuelve a posicionarse como un ámbito estratégico para el agro argentinoAgroactiva. La exposición en Armstrong vuelve a posicionarse como un ámbito estratégico para el agro argentino

Este enfoque responde a una demanda concreta del productor: equipos más precisos, versátiles y económicamente eficientes.

“Generación 3.0”: una nueva arquitectura de sembradoras

Como gran novedad, Fabimag presentará en AgroActiva su nueva línea de sembradoras denominada “Generación 3.0”, desarrollada bajo un concepto integral de diseño.

Según detalló Morales, se trata de una propuesta diferencial en el mercado: “Está desarrollada bajo un mismo concepto constructivo, siendo este criterio el único en el mercado, donde prácticamente todos los componentes están pensados para las distintas opciones de sembradoras que fabricamos”.

Esta unificación tecnológica busca simplificar la operación, mejorar la adaptabilidad y optimizar el mantenimiento de los equipos. De cara al futuro, la estrategia de Fabimag se sostiene sobre un principio claro: evolución permanente alineada a las necesidades del usuario.

La alianza tiene un componente estratégico orientado específicamente a las nuevas generaciones.Como gran novedad, Fabimag presentará en AgroActiva su nueva línea de sembradoras denominada “Generación 3.0”

“Trabajamos en un desarrollo constante, sin detenernos, siempre mirando lo que el usuario y el mercado necesitan. De esta forma mantenemos un producto actualizado con todas las novedades a nivel nacional e internacional”, concluyó Morales.

Con esta visión, la empresa buscará en AgroActiva no solo mostrar sus avances, sino también reforzar su posicionamiento como un actor dinámico dentro de la industria de maquinaria agrícola.

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