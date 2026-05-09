Del 3 al 6 de junio

Agroactiva apuesta a la innovación y al vínculo directo con el productor

“Nos presentamos en la expo para conocer nuevos clientes y fortalecer lazos con los usuarios de Fabimag. Es una muestra que sirve mucho para interactuar con los visitantes, y obviamente el principal objetivo es vender”, afirmó el socio gerente de la firma, Leonardo Morales.