La ganadería argentina atraviesa uno de los períodos de mayor entusiasmo de los últimos años y AgroActiva 2026 quiere transformarse en la gran vidriera de ese fenómeno. Con expectativas de negocios en alza, incorporación de tecnología de avanzada y una fuerte apuesta por la calidad genética, la exposición prepara una edición donde el sector pecuario promete ocupar un lugar central.
AgroActiva ganadera: genética de punta, remates de elite y expectativas récord
Con referentes de peso del mundo ganadero argentino, la próxima edición de AgroActiva ya se perfila como uno de los grandes escenarios para la genética, los negocios y la tecnología aplicada a la producción animal. Juras, remates, innovación y controles sanitarios rigurosos marcarán una muestra que llega en un momento histórico para la actividad.
Desde la organización aseguran que la muestra llegará “con todos los motores prendidos”, en un contexto donde la producción animal gana protagonismo dentro de la economía nacional y donde los productores vuelven a mirar al futuro con optimismo.
Uno de los que anticipó ese escenario fue el médico veterinario Pablo Sorasio, coordinador de la muestra ganadera de AgroActiva, quien destacó el crecimiento sostenido del espacio y la incorporación de novedades pensadas para elevar el perfil técnico y comercial de la exposición.
“Llegamos con todos los motores prendidos para esta nueva edición 2026 con el espacio ganadero, siempre con novedades”, señaló el productor y cabañero, quien desde hace tiempo coordina las actividades del sector en la muestra.
La apuesta fuerte: genética, tecnología y negocios
Uno de los puntos salientes será el regreso de la raza Holando, aunque esta vez con una impronta mucho más tecnológica. La muestra incluirá análisis genómicos sobre alrededor de 40 ejemplares de alta producción, una herramienta que hoy marca tendencia en la mejora animal.
“Esto es un análisis genético del perfil del animal que, además de darte datos propios, ya te empieza a dar datos de lo que van a ser sus hijas; la ausencia de defectos estructurales o funcionales. Es toda tecnología de ultrapunta que va a estar presente en AgroActiva”, explicó Sorasio.
El vocero también remarcó el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, bajo la coordinación de Sebastián Alconada, para impulsar esta propuesta que busca acercar al productor tecnologías habitualmente reservadas a los grandes centros genéticos.
Pero además de la innovación, AgroActiva volverá a apostar fuerte por el negocio ganadero. Las tradicionales juras de clasificación seguirán siendo uno de los grandes atractivos para las cabañas y los productores de todo el país.
“Las juras son la frutilla del postre, aquí es dónde se consagran los grandes campeones de AgroActiva”, sostuvo Sorasio, y admitió: “un premio que cada año más cabañas quieren lograr”
A eso se sumará la incorporación de la firma consignataria Talano Hermanos, que realizará un remate físico de reproductores durante el cierre del sector bovino. “Es una casa de mucho renombre que este año nos acompaña por primera vez”, destacó entusiasmado.
Un trabajo silencioso que garantiza calidad y transparencia
Detrás de cada animal que ingresará a pista existe un trabajo técnico minucioso. Allí aparece el rol de los veterinarios encargados de la admisión sanitaria y reproductiva, una tarea clave para garantizar la confiabilidad de los remates y la calidad de los reproductores.
El reconocido Damián Cora, quien junto al médico veterinario Martín Sieber, otro especialista de renombre, lleva cinco años al frente de la admisión veterinaria de la muestra, explicó que el objetivo es asegurar que cada ejemplar cumpla con los estándares necesarios para salir a venta.
“Estamos realizando la actividad de jurados de admisión veterinaria hace cinco años, es decir, evaluando la aptitud reproductiva de los diferentes reproductores para asegurar, por sobre todas las cosas, que el comprador que vaya a buscar un reproductor a la muestra lleve algo garantizado”, afirmó Cora.
La tarea no será menor. Según detalló, las inscripciones ya superan las 200 cabezas y todavía continúan abiertas. Por el momento, Angus, Hereford, Brangus, Braford y Limangus estarán presentes en bovinos, mientras que Hampshire, Dorper, Texel, Pampinta y Boer integrarán el sector ovino y caprino.
“Va a ser una ardua tarea”, reconoció Cora sobre el volumen de trabajo que tendrán en los corrales de admisión. Sin embargo, el especialista destacó que el contexto actual de la ganadería potencia el entusiasmo generalizado.
“La expectativa claramente este año es muy buena, muy alta, relacionado al momento de precios históricos fundamentalmente que vive el sector y el entusiasmo general”, indicó.
En tanto agregó un concepto que explica parte del fenómeno que rodea a AgroActiva: “También está el reencuentro con gente amiga, la charla, el intercambio y compartir”, expresó.
El objetivo de fondo: mejorar los rodeos argentinos
Para Martín Sieber, médico veterinario y Director de Producción Animal de Entre Ríos, el crecimiento de AgroActiva refleja una transformación mucho más profunda dentro de la ganadería argentina.
“La muestra viene creciendo año a año, tanto en cantidad de animales como en la calidad de los mismos, tanto en su calidad genética como en su calidad sanitaria”, afirmó.
Sieber remarcó que la evolución también se observa en el compromiso de los productores y las cabañas, que hoy llegan a la exposición con animales cada vez más preparados y competitivos.
“Cuando comenzamos con el trabajo, tal vez había bastantes rechazos y con el paso del tiempo los productores fueron enviando a vender un mejor producto”, recordó.
El veterinario vinculó esa mejora con la implementación de juras fenotípicas y con la necesidad de elevar permanentemente la calidad genética y sanitaria de los rodeos. En ese sentido, consideró que AgroActiva ya dejó de ser solamente una muestra para transformarse en un espacio de mejora concreta para la producción nacional.
“Ojalá esto genere un desparramo genético de calidad en todos los rodeos, no solo santafesinos, sino también a nivel nacional”, expresó.
Para Sieber, el desafío pasa por sostener la transparencia y la confianza en los procesos de selección. “El camino es justamente darle transparencia al proceso, haciendo una jura de admisión que sea independiente y que le dé la garantía tanto al vendedor como al comprador”, concluyó.
Con ese combo de innovación, negocios, respaldo sanitario y genética de elite, AgroActiva 2026 se prepara para convertirse nuevamente en uno de los grandes puntos de encuentro de la ganadería argentina, en un momento donde el sector busca capitalizar un escenario económico y productivo que muchos ya califican como histórico.
Sobre AgroActiva
Es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y convocante de la Argentina, posicionada entre las tres primeras de su tipo a nivel mundial. Con 32 años de trayectoria, reúne a 1000 expositores y a 270.000 visitantes provenientes de todas las provincias y de más de 24 países.
Sobre un predio de 60 hectáreas, participan expositores de metalmecánica, energía, agtech, ganadería, aeronavegación, infraestructura, automotrices, servicios, desarrolladores inmobiliarios y entidades bancarias; consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema agropecuario nacional.