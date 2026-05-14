Edición 2026

AgroActiva ganadera: genética de punta, remates de elite y expectativas récord

Con referentes de peso del mundo ganadero argentino, la próxima edición de AgroActiva ya se perfila como uno de los grandes escenarios para la genética, los negocios y la tecnología aplicada a la producción animal. Juras, remates, innovación y controles sanitarios rigurosos marcarán una muestra que llega en un momento histórico para la actividad.