AgroActiva 2026

Los bancos desembarcan en AgroActiva con créditos y líneas especiales para el campo

Del 3 al 6 de junio en Armstrong, nueve entidades financieras participarán de AgroActiva 2026 con propuestas exclusivas para productores, contratistas y empresas agroindustriales. La muestra volverá a posicionarse como uno de los principales espacios de negocios del sector, donde el financiamiento tendrá un rol central para impulsar inversiones en maquinaria, tecnología e insumos.