La próxima edición de AgroActiva 2026 no solo reunirá a fabricantes de maquinaria, proveedores de tecnología y productores de todo el país. También consolidará uno de los espacios más estratégicos para el sector agropecuario: el acceso al financiamiento.
Los bancos desembarcan en AgroActiva con créditos y líneas especiales para el campo
Del 3 al 6 de junio en Armstrong, nueve entidades financieras participarán de AgroActiva 2026 con propuestas exclusivas para productores, contratistas y empresas agroindustriales. La muestra volverá a posicionarse como uno de los principales espacios de negocios del sector, donde el financiamiento tendrá un rol central para impulsar inversiones en maquinaria, tecnología e insumos.
Del 3 al 6 de junio, en Armstrong, la muestra volverá a convertirse en una verdadera vidriera financiera para el campo argentino, con la participación confirmada de nueve entidades bancarias que desplegarán líneas especiales de crédito, promociones y herramientas destinadas a potenciar inversiones en el sector agroindustrial.
En un escenario económico donde el financiamiento resulta determinante para la toma de decisiones productivas, la presencia simultánea de múltiples bancos permitirá a productores, contratistas y empresas comparar condiciones, analizar alternativas y avanzar en operaciones comerciales dentro del mismo predio.
Entre las entidades confirmadas figuran el Banco de la Nación Argentina, entidad oficial de la exposición, además del Banco Galicia, Banco Santander Argentina, Banco Credicoop, Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe, Banco Patagonia, Banco Coinag y BBVA Argentina.
El financiamiento como motor de las operaciones
A lo largo de los años, AgroActiva demostró que el financiamiento dejó de ser un complemento para convertirse en una herramienta central dentro de la dinámica comercial de la exposición.
Las entidades financieras suelen llegar a la muestra con líneas exclusivas para maquinaria agrícola, capital de trabajo e insumos, además de acuerdos especiales con fabricantes y concesionarios que permiten mejorar condiciones de acceso para productores y empresas.
En muchos casos, las operaciones comienzan directamente en el predio, donde ejecutivos especializados en agronegocios asesoran a los visitantes y agilizan trámites crediticios, reduciendo tiempos administrativos y facilitando decisiones de inversión.
La posibilidad de combinar en un mismo espacio la exhibición tecnológica con las herramientas para financiarla transforma a AgroActiva en uno de los escenarios más relevantes del calendario agroindustrial argentino.
Un punto de encuentro para el negocio agropecuario
La concentración de entidades financieras dentro de la exposición también refleja la relevancia estratégica del sector agropecuario para el sistema bancario argentino.
Durante cuatro jornadas, el predio ubicado sobre la autopista Rosario-Córdoba se convertirá en un espacio donde convergerán fabricantes, proveedores de servicios, bancos y productores de todas las regiones del país.
En ese marco, el financiamiento volverá a formar parte del recorrido obligado de miles de visitantes que llegan a AgroActiva no solo para observar tecnología, sino también para proyectar inversiones y planificar la próxima campaña.
Con más de tres décadas de trayectoria, AgroActiva se consolidó como la exposición agropecuaria a campo abierto más convocante de la Argentina y una de las más importantes de América Latina.
La edición 2026 reunirá a unos 900 expositores sobre un predio de 60 hectáreas y espera la visita de más de 270.000 personas provenientes de todo el país y del exterior.
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