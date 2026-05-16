En el sur santafesino

AgroActiva 2026: todas las rutas conducen al corazón del campo argentino

Del 3 al 6 de junio, Armstrong volverá a convertirse en el gran punto de encuentro del agro nacional. Cómo llegar desde las principales ciudades del país y por qué la ubicación estratégica de la muestra la convierte en una de las exposiciones más accesibles de la Argentina.