Edición 2026

AgroActiva lanza el primer hackatón del agro para impulsar las startups del futuro

La muestra pondrá en marcha una maratón de innovación inédita en el sector, donde estudiantes universitarios trabajarán sobre problemáticas reales del campo junto a empresas y especialistas. El objetivo: convertir ideas disruptivas en proyectos con potencial de transformarse en startups concretas.