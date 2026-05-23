La próxima edición de AgroActiva sumará una propuesta inédita para el ecosistema agroindustrial argentino: el primer hackatón del agro, una experiencia intensiva de innovación colaborativa que reunirá a jóvenes universitarios, empresas y especialistas tecnológicos para desarrollar soluciones concretas a los desafíos que hoy enfrenta el sector.
AgroActiva lanza el primer hackatón del agro para impulsar las startups del futuro
La muestra pondrá en marcha una maratón de innovación inédita en el sector, donde estudiantes universitarios trabajarán sobre problemáticas reales del campo junto a empresas y especialistas. El objetivo: convertir ideas disruptivas en proyectos con potencial de transformarse en startups concretas.
La actividad se realizará el viernes 5 de junio, en el marco de la muestra, y tendrá como eje central la creación de proyectos innovadores con posibilidades reales de evolucionar hacia startups.
La iniciativa estará coordinada por la consultora NETI y contará con la participación de equipos interdisciplinarios conformados por estudiantes de distintas instituciones académicas vinculadas a la exposición.
“Buscamos trabajar sobre temáticas reales, desafíos reales del agro”, explicó Victorio Cocconi, gerente de operaciones y staff de AgroActiva, quien destacó que los problemas a resolver surgirán directamente de las inquietudes planteadas por las propias empresas expositoras.
La propuesta apunta a tender puentes entre la experiencia de las compañías del sector y la creatividad de las nuevas generaciones. “Tiene que ver también con el objetivo de integrar y dar participación a gente joven, que venga con ideas innovadoras y con ganas de vivir y experimentar la muestra desde otro lugar”, sostuvo Cocconi.
Innovación aplicada a los desafíos del campo
Lejos de plantear ejercicios teóricos, el hackatón buscará poner a los participantes frente a situaciones concretas que atraviesan hoy las empresas agroindustriales. Para ello, AgroActiva lanzó una encuesta entre sus expositores con el objetivo de detectar cuáles son las principales problemáticas y necesidades que visualizan hacia el futuro.
“Actualmente estamos relevando información entre nuestros expositores para conocer cuáles son los desafíos que hoy están viendo en el agro y que necesitan resolver”, señaló el gerente de operaciones.
A partir de ese diagnóstico, los equipos trabajarán durante toda la jornada en el desarrollo de propuestas innovadoras que puedan aportar soluciones viables y con potencial de aplicación real.
El cronograma comenzará a las 8:30 y se extenderá hasta las 17:00, en un formato de trabajo intensivo que combinará capacitación, desarrollo de ideas y presentación final ante un jurado especializado.
Proyecto con potencial de startup
La dinámica del hackatón estará organizada en distintas etapas. En primer lugar, los participantes recibirán una inducción metodológica para familiarizarse con el esquema de trabajo y las herramientas de innovación. Luego se presentarán los desafíos específicos y comenzará el proceso de construcción de las soluciones.
La instancia final llegará con el tradicional “pitch”, donde cada equipo deberá defender su propuesta frente a un jurado integrado por referentes del sector. Allí se evaluarán aspectos como creatividad, viabilidad, impacto y capacidad de escalabilidad de cada proyecto.
“Habrá una elección y valoración por parte del jurado, con reconocimientos para los proyectos más innovadores y disruptivos”, adelantó el vocero.
Más allá de la competencia, desde la organización destacan que el objetivo principal es generar un espacio donde las ideas puedan trascender el evento y convertirse en emprendimientos concretos vinculados al universo agtech.
Escenario estratégico para el ecosistema agtech
Para Cocconi, el gran valor de esta iniciativa radica en el contexto donde se desarrollará. AgroActiva reúne cada año a fabricantes, productores, contratistas, empresas tecnológicas, entidades financieras y profesionales de toda la cadena agroindustrial, generando un entorno ideal para el intercambio de ideas y oportunidades.
“AgroActiva es un espacio donde se encuentran todos los actores del agro. Todos confluyen en un mismo momento y en un mismo lugar, y eso es lo que le da toda la potencia a una iniciativa como esta”, remarcó el gerente de operaciones y staff de la megamuestra.
Con este primer hackatón, la exposición apuesta a consolidarse también como un punto de encuentro para la innovación y el desarrollo emprendedor, incorporando una mirada de futuro en la que la tecnología, la creatividad y el talento joven tendrán un rol cada vez más determinante dentro del agro argentino.