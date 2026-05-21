AgroActiva puso en marcha la convocatoria para participar de las Rondas Internacionales de Negocios 2026, uno de los espacios más estratégicos y dinámicos de la exposición, pensado para potenciar la internacionalización de las empresas argentinas vinculadas al agro.
AgroActiva y sus rondas de negocios abre la convocatoria para 2026
Compradores de nueve países llegarán a Armstrong para generar vínculos comerciales con empresas argentinas del sector agroindustrial
La actividad se desarrollará los días 3 y 4 de junio en Armstrong, Santa Fe, en el marco de la megamuestra agroindustrial, y estará destinada a firmas que comercialicen maquinaria agrícola, agropartes e implementos para el sector. La iniciativa es organizada junto a Santa Fe Global y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe.
En esta edición participarán 10 compradores internacionales provenientes de nueve países: Hungría, Sudáfrica, Armenia, Kazajistán, España —con dos representantes—, Chile, Paraguay, Colombia y Venezuela. La llegada de operadores internacionales ratifica el perfil exportador de AgroActiva y la creciente demanda global por la tecnología agroindustrial desarrollada en Argentina.
Un espacio que genera oportunidades concretas
Las Rondas Internacionales de Negocios se consolidaron en los últimos años como una herramienta fundamental para promover el intercambio comercial y abrir nuevos mercados para las empresas nacionales. A través de reuniones previamente coordinadas, compradores y vendedores pueden establecer contactos directos, presentar productos y avanzar en posibles acuerdos comerciales.
El formato permite optimizar los tiempos y generar encuentros de alto valor estratégico, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que buscan ampliar su presencia internacional y fortalecer sus procesos de exportación.
Desde la organización destacan que muchas firmas argentinas lograron iniciar relaciones comerciales duraderas a partir de estos encuentros, generando oportunidades de representación, distribución y desarrollo conjunto en distintos mercados.
Los números que reflejan el crecimiento
El impacto de las rondas internacionales quedó reflejado en la edición anterior de AgroActiva. Durante 2025 se concretaron 320 reuniones de negocios, con la participación de 115 empresas provenientes de 58 localidades distribuidas en cinco provincias argentinas.
La convocatoria reunió a fabricantes, empresarios y referentes del sector metalmecánico y agroindustrial, en un espacio que se transformó en uno de los principales puntos de encuentro para impulsar negocios dentro de la muestra.
La creciente participación de compradores extranjeros también evidencia el posicionamiento internacional que viene alcanzando la maquinaria agrícola argentina, reconocida por su innovación, adaptabilidad y tecnología aplicada al trabajo en el campo.
Convocatoria abierta y cupos limitados
La inscripción para participar de las Rondas Internacionales de Negocios permanecerá abierta hasta el 26 de mayo y los cupos son limitados.
Los interesados podrán realizar consultas a través de los correos [email protected] y [email protected] o comunicarse telefónicamente al +54 9 342 478 3515.
Con una fuerte impronta federal y una marcada proyección internacional, AgroActiva continúa posicionándose como una de las grandes plataformas comerciales del agro argentino, vinculando empresas, tecnología y oportunidades de negocios con el mundo.
Sobre AgroActiva
Es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y convocante de la Argentina, posicionada entre las tres primeras de su tipo a nivel mundial. Con 32 años de trayectoria, reúne a 900 expositores y a 270.000 visitantes provenientes de todas las provincias y de más de 24 países.
Sobre un predio de 60 hectáreas, participan expositores de metalmecánica, energía, agtech, ganadería, aeronavegación, infraestructura, automotrices, servicios, desarrolladores inmobiliarios y entidades bancarias; consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema agropecuario nacional.