Las exportaciones argentinas de miel alcanzaron durante el primer trimestre de 2026 el mejor desempeño de los últimos 20 años tanto en volumen como en valor, consolidando el crecimiento sostenido de uno de los complejos productivos más dinámicos de las economías regionales.
Las exportaciones de miel alcanzaron el mejor primer trimestre de los últimos 20 años
Argentina exportó casi 30 mil toneladas y generó ingresos por 74 millones de dólares entre enero y marzo de 2026, con fuerte crecimiento en volumen y valor.
Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, entre enero y marzo las ventas externas del sector apícola totalizaron casi 30 mil toneladas y generaron ingresos por 74 millones de dólares, marcando un fuerte incremento respecto del mismo período del año pasado.
De acuerdo con datos elaborados sobre la base de estadísticas del INDEC, el crecimiento interanual fue del 93,3% en valor exportado y del 83,9% en volumen, cifras que reflejan el fuerte dinamismo que viene mostrando la actividad en los mercados internacionales.
En términos concretos, las exportaciones pasaron de 38,3 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 a 74 millones de dólares en igual período de este año. En cuanto al volumen comercializado, el salto fue de 16.249,6 toneladas a 29.887,1 toneladas exportadas.
La miel argentina vive un boom exportador
Además del incremento en las cantidades vendidas, el precio promedio de exportación también mostró una mejora, con una suba del 5,1%, un dato que refuerza el posicionamiento competitivo de la miel argentina en el exterior.
El informe oficial destaca que la apicultura se consolidó como uno de los complejos agroindustriales con mayor crecimiento relativo en materia de comercio exterior, sostenido tanto por el aumento de la demanda internacional como por la calidad reconocida del producto argentino.
Uno de los principales mercados continúa siendo Estados Unidos, destino que concentra el 66% del valor total exportado y mantiene el liderazgo entre los compradores internacionales de miel argentina. En segundo lugar aparece la Unión Europea, que representa cerca del 30% de las ventas externas del sector.
En relación con el mercado europeo, el Gobierno nacional remarcó que Argentina logró completar el cupo trimestral correspondiente a la Cuota de Miel prevista en el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, emitiendo certificados por un total de 2.423 toneladas.
Con casi 30 mil toneladas exportadas
El desempeño en ese bloque comercial adquiere relevancia estratégica debido a las exigencias de calidad y trazabilidad que caracterizan al mercado europeo. Durante 2025, Argentina colocó más de 27 mil toneladas de miel en países de la Unión Europea, consolidando su presencia en un segmento altamente competitivo y de fuerte diferenciación.
En ese contexto, desde la Secretaría de Agricultura señalaron que la calidad se ha convertido en uno de los principales atributos para sostener y ampliar mercados internacionales. Por ello, recientemente se oficializó la actualización del “Protocolo de calidad para la miel fraccionada argentina”, mediante la Resolución 61/2026.
La normativa busca establecer parámetros técnicos y estándares productivos que permitan fortalecer la diferenciación del producto nacional y mejorar su posicionamiento frente a las crecientes exigencias internacionales.
Desde el sector consideran que este tipo de herramientas resultan claves para potenciar la competitividad de las producciones regionales y facilitar el acceso a nuevos mercados de alto valor agregado.
Argentina se mantiene históricamente entre los principales exportadores mundiales de miel y el crecimiento registrado en los primeros meses de 2026 ratifica el potencial de una cadena productiva que involucra a miles de productores apícolas distribuidos en distintas provincias del país, con fuerte presencia en las economías regionales y creciente inserción internacional.