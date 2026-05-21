Agricultura

Girasol: el crecimiento del cultivo impulsa una nueva edición del congreso que busca marcar agenda

Tras el éxito de su convocatoria inicial, la segunda edición del encuentro estratégico "Puro Girasol" desembarca en el corazón productivo bonaerense el próximo 11 de junio. Referentes de primer nivel analizarán el manejo agronómico de vanguardia, el pulso de los mercados globales y la coyuntura económica de un sector que atraviesa un escenario de expansión y oportunidades.