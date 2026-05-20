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El Gobierno nacional modificó la valuación de la hacienda y el sector ganadero celebra una menor carga impositiva

Nación oficializó modificaciones en la valuación de hacienda de invernada mediante la Ley 27.802/2026. La medida apunta a reducir la carga tributaria sobre los productores ganaderos y generar mejores condiciones para el engorde de animales más pesados.