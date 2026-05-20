Informe SEA

Con buenas reservas de humedad, comenzó la siembra de trigo en el centro norte santafesino

La Bolsa de Comercio de Santa Fe informó el inicio de la campaña fina 2026 con una intención de siembra de trigo de 450.000 hectáreas en el centro norte provincial. Las reservas de humedad favorecen las tareas, aunque persisten secuelas por los excesos hídricos en varias zonas.