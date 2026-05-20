La preocupación por el avance de malezas resistentes volvió a instalarse en el centro de la agenda agrícola argentina luego de que especialistas del INTA y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa confirmaran nuevos casos de resistencia en la gramínea Chloris virgata, una de las especies más problemáticas para los cultivos estivales.
Preocupa el avance de Chloris resistente en Argentina: ya afecta millones de hectáreas
Especialistas del INTA Manfredi confirmaron en Córdoba la aparición de dos biotipos de Chloris virgata resistentes a glifosato y haloxifop R-metil. El hallazgo encendió una alerta en el sector agrícola y refuerza la necesidad de aplicar estrategias integradas de manejo.
El hallazgo fue detectado en la provincia de Córdoba y encendió una “alerta roja” dentro de la Red de Manejo de Plagas de Aapresid (REM), debido a que involucra resistencia a dos herbicidas ampliamente utilizados en los sistemas productivos argentinos: glifosato y haloxifop R-metil.
La confirmación llega dos años después de que el INTA Manfredi y la REM emitieran una alerta amarilla en la región, advirtiendo sobre posibles fallas de control asociadas a estos principios activos. Ahora, los ensayos de laboratorio y las evaluaciones a campo permitieron corroborar la existencia de dos biotipos diferenciados de la maleza, cada uno con resistencia específica a uno de los herbicidas.
El avance de este tipo de malezas resistentes representa uno de los principales desafíos para la agricultura moderna, especialmente en sistemas donde durante años predominó el uso reiterado de las mismas herramientas químicas.
Una maleza que avanza sobre el sistema productivo
Chloris virgata es una gramínea anual estival caracterizada por su elevada capacidad de adaptación y reproducción. Según detallaron desde la REM, cada planta puede producir más de 40.000 semillas y presentar emergencias escalonadas a lo largo de la campaña, una característica que dificulta seriamente su control mediante una única intervención.
Además, se trata de una especie con gran capacidad de competencia sobre los cultivos. En lotes con altas infestaciones, las pérdidas de rendimiento en soja y maíz pueden alcanzar hasta el 80 %, generando importantes perjuicios económicos para los productores.
Aunque inicialmente la problemática se concentraba en regiones del norte y centro del país, en los últimos años la expansión territorial fue constante. Actualmente, Chloris ya ocupa prácticamente toda el área agrícola argentina y afecta cerca de 11 millones de hectáreas productivas.
Desde Aapresid explican que la expansión estuvo favorecida por sistemas productivos simplificados y por la presión de selección ejercida por el uso continuo de determinados modos de acción herbicidas.
Dos biotipos diferentes y nuevas resistencias confirmadas
Los trabajos realizados por el equipo técnico del INTA Manfredi permitieron detectar dos situaciones diferentes en localidades cercanas de Córdoba.
Por un lado, en inmediaciones de Colonia Cocha, productores comenzaron a reportar fallas de control con aplicaciones de haloxifop R-metil, un herbicida graminicida utilizado frecuentemente en postemergencia.
Paralelamente, en lotes cercanos a Costa Sacate, los técnicos observaron controles deficientes con glifosato que excedían la tolerancia natural que ya posee la especie frente a este activo.
Tras diversos ensayos y análisis de laboratorio, los especialistas confirmaron oficialmente la existencia de dos biotipos distintos de Chloris virgata resistentes a herbicidas.
Sin embargo, desde la REM aclararon que no se trata de una misma población con doble resistencia simultánea. En realidad, son dos biotipos independientes: el denominado “Costa Sacate”, resistente a glifosato, y el llamado “Colonia Cocha”, resistente a haloxifop R-metil.
La diferenciación resulta clave para definir estrategias de manejo adecuadas en cada lote y evitar errores de control que profundicen el problema.
Los técnicos remarcaron además que este tipo de confirmaciones evidencian la creciente complejidad que enfrenta el manejo de malezas en los sistemas agrícolas argentinos y la necesidad de adoptar enfoques más integrales.
Recomiendan abandonar la dependencia exclusiva de herbicidas
Frente a este escenario, desde la REM insistieron en que el manejo de Chloris no puede depender únicamente del control químico y reclamaron avanzar hacia estrategias integradas que combinen diferentes prácticas agronómicas.
Entre las recomendaciones principales aparecen la rotación de cultivos, la diversificación de sitios de acción herbicida y la intensificación de los sistemas productivos para disminuir la presión de selección sobre las malezas.
Debido a la emergencia escalonada de la especie, los especialistas sostienen que los tratamientos post emergentes deben complementarse con herbicidas residuales capaces de cerrar las ventanas de escape.
Entre las alternativas de mayor eficacia mencionaron al piroxasulfone, tanto solo como en mezcla, además de diclosulam y combinaciones de sulfometurón más clorimurón en sojas STS. Para planteos destinados a maíz, recomendaron biciclopirona junto a S-metolacloro.
Otro dato alentador es que todos los biotipos evaluados hasta el momento mostraron susceptibilidad a cletodim. Esto significa que, salvo en el caso del biotipo resistente a glifosato, muchas poblaciones todavía pueden ser controladas mediante mezclas de glifosato y cletodim aplicadas en estadios tempranos.
Asimismo, el haloxifop R-metil continúa siendo una herramienta válida en aquellas poblaciones que aún permanecen susceptibles.
Por último, los especialistas remarcaron que antes de atribuir cualquier falla de control a resistencia, resulta fundamental descartar problemas agronómicos vinculados al momento de aplicación, tamaño de las plantas, cobertura o condiciones ambientales.
La aparición de nuevos casos de resistencia vuelve a poner en evidencia que el manejo de malezas ya no puede abordarse únicamente desde una lógica química, sino como parte de una estrategia agronómica integral orientada a preservar la sustentabilidad de los sistemas productivos.