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Preocupa el avance de Chloris resistente en Argentina: ya afecta millones de hectáreas

Especialistas del INTA Manfredi confirmaron en Córdoba la aparición de dos biotipos de Chloris virgata resistentes a glifosato y haloxifop R-metil. El hallazgo encendió una alerta en el sector agrícola y refuerza la necesidad de aplicar estrategias integradas de manejo.