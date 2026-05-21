La edición 2026 de la feria Sial China cerró con señales positivas para la carne vacuna argentina, consolidando el protagonismo del gigante asiático como principal motor del comercio mundial del sector y dejando un balance favorable para las empresas exportadoras nacionales que participaron del evento.
China reafirmó su interés por la carne vacuna argentina en la Sial 2026
La feria de Shanghái dejó un balance favorable para los exportadores nacionales, con fuerte movimiento comercial y precios estables pese al nuevo sistema de cuotas.
Durante tres jornadas de intensa actividad comercial en Shanghái, el mercado mostró dinamismo y estabilidad, incluso en un contexto marcado por la implementación de un nuevo sistema de cuotas dispuesto por el gobierno chino, una medida que inicialmente generaba incertidumbre en los operadores internacionales pero que, finalmente, no tuvo un impacto negativo en el flujo de negocios.
La participación argentina estuvo encabezada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que acompañó a 25 empresas exportadoras en una de las ferias alimentarias más importantes del mundo, punto de encuentro estratégico para importadores, frigoríficos, distribuidores y referentes de la industria cárnica internacional.
Alentador
El saldo que dejó la exposición fue alentador: China ratificó su posición como principal demandante de carne vacuna y mantuvo un fuerte interés por distintos cortes argentinos, con valores negociados que reflejan un mercado firme para productos congelados de exportación.
Entre las operaciones registradas se destacaron cortes de alto valor comercial como el peceto, la cuadrada y la nalga, que alcanzaron cotizaciones de 7.600 dólares por tonelada bajo modalidad costo y flete (C&F). La bola de lomo, en tanto, se ubicó en torno a los 7.000 dólares.
Uno de los segmentos con mejores precios fue el correspondiente al shin shank —categoría que incluye garrón, brazuelo y tortuguita—, que llegó a negociarse a 8.000 dólares por tonelada, evidenciando una demanda sostenida por cortes específicos muy valorados en el mercado chino para preparaciones tradicionales.
También se observaron valores destacados para el denominado delantero robado 90 VL, cotizado en torno a los 6.000 dólares, mientras que el asado con hueso se comercializó cerca de los 5.000 dólares por tonelada.
En cuanto a conjuntos de cortes, el denominado “6 cortes” se negoció alrededor de los 6.700 dólares, mientras que el paquete de “22 cortes” alcanzó aproximadamente los 6.900 dólares. Por su parte, el pecho correspondiente a seis cortes provenientes de animales grain feed —alimentados a grano— llegó a cotizarse en unos 7.300 dólares por tonelada. Todos los precios relevados corresponden a carne congelada.
Sial China
Desde el sector consideran que los resultados de Sial China vuelven a confirmar el peso estratégico del mercado asiático para la cadena de ganados y carnes argentina, especialmente en un escenario internacional donde China concentra una porción significativa de las importaciones globales de carne vacuna.
La buena recepción de la oferta argentina también representa una señal favorable para frigoríficos exportadores y productores ganaderos, ya que la continuidad de la demanda china suele tener impacto directo sobre los niveles de actividad industrial, la faena y la dinámica comercial del sector.
Más allá de los precios puntuales negociados, el balance general dejó un dato central: pese a cambios regulatorios y un contexto internacional cambiante, el mercado chino continúa mostrando apetito por la carne argentina, sosteniendo oportunidades de negocio y perspectivas de continuidad para uno de los principales complejos exportadores del país.