#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Ganadería

China reafirmó su interés por la carne vacuna argentina en la Sial 2026

La feria de Shanghái dejó un balance favorable para los exportadores nacionales, con fuerte movimiento comercial y precios estables pese al nuevo sistema de cuotas.

La carne vacuna argentina mantuvo precios firmes en la principal feria alimentaria de ChinaLa carne vacuna argentina mantuvo precios firmes en la principal feria alimentaria de China
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La edición 2026 de la feria Sial China cerró con señales positivas para la carne vacuna argentina, consolidando el protagonismo del gigante asiático como principal motor del comercio mundial del sector y dejando un balance favorable para las empresas exportadoras nacionales que participaron del evento.

Durante tres jornadas de intensa actividad comercial en Shanghái, el mercado mostró dinamismo y estabilidad, incluso en un contexto marcado por la implementación de un nuevo sistema de cuotas dispuesto por el gobierno chino, una medida que inicialmente generaba incertidumbre en los operadores internacionales pero que, finalmente, no tuvo un impacto negativo en el flujo de negocios.

Mirá tambiénGirasol: el crecimiento del cultivo impulsa una nueva edición del congreso que busca marcar agenda

La participación argentina estuvo encabezada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que acompañó a 25 empresas exportadoras en una de las ferias alimentarias más importantes del mundo, punto de encuentro estratégico para importadores, frigoríficos, distribuidores y referentes de la industria cárnica internacional.

Alentador

El saldo que dejó la exposición fue alentador: China ratificó su posición como principal demandante de carne vacuna y mantuvo un fuerte interés por distintos cortes argentinos, con valores negociados que reflejan un mercado firme para productos congelados de exportación.

“Todo esto sin descuidar el mercado interno que se consolida con un importante consumo de alrededor de los 50 kilos por habitante por año”.La carne vacuna argentina mantuvo precios firmes en la principal feria alimentaria de China

Entre las operaciones registradas se destacaron cortes de alto valor comercial como el peceto, la cuadrada y la nalga, que alcanzaron cotizaciones de 7.600 dólares por tonelada bajo modalidad costo y flete (C&F). La bola de lomo, en tanto, se ubicó en torno a los 7.000 dólares.

Uno de los segmentos con mejores precios fue el correspondiente al shin shank —categoría que incluye garrón, brazuelo y tortuguita—, que llegó a negociarse a 8.000 dólares por tonelada, evidenciando una demanda sostenida por cortes específicos muy valorados en el mercado chino para preparaciones tradicionales.

Mirá tambiénPreocupa el avance de Chloris resistente en Argentina: ya afecta millones de hectáreas

También se observaron valores destacados para el denominado delantero robado 90 VL, cotizado en torno a los 6.000 dólares, mientras que el asado con hueso se comercializó cerca de los 5.000 dólares por tonelada.

En cuanto a conjuntos de cortes, el denominado “6 cortes” se negoció alrededor de los 6.700 dólares, mientras que el paquete de “22 cortes” alcanzó aproximadamente los 6.900 dólares. Por su parte, el pecho correspondiente a seis cortes provenientes de animales grain feed —alimentados a grano— llegó a cotizarse en unos 7.300 dólares por tonelada. Todos los precios relevados corresponden a carne congelada.

Sial China

Desde el sector consideran que los resultados de Sial China vuelven a confirmar el peso estratégico del mercado asiático para la cadena de ganados y carnes argentina, especialmente en un escenario internacional donde China concentra una porción significativa de las importaciones globales de carne vacuna.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participa en la Sial Shanghái 2026, la feria de alimentos más importante de Asia, junto con 25 empresas exportadoras.El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participa en la Sial Shanghái 2026, la feria de alimentos más importante de Asia, junto con 25 empresas exportadoras.

La buena recepción de la oferta argentina también representa una señal favorable para frigoríficos exportadores y productores ganaderos, ya que la continuidad de la demanda china suele tener impacto directo sobre los niveles de actividad industrial, la faena y la dinámica comercial del sector.

Mirá tambiénLa carne argentina se luce en el arranque de la Sial China 2026

Más allá de los precios puntuales negociados, el balance general dejó un dato central: pese a cambios regulatorios y un contexto internacional cambiante, el mercado chino continúa mostrando apetito por la carne argentina, sosteniendo oportunidades de negocio y perspectivas de continuidad para uno de los principales complejos exportadores del país.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Ganadería
China
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro