Procupación

Simposio Fertilidad 2026: advierten sobre el empobrecimiento de los suelos en las regiones semiáridas y subhúmedas

En el encuentro realizado en Santa Rosa, el especialista Esteban Ciarlo (Fertilizar AC) alertó por la drástica caída de nutrientes y demostró que la fertilización balanceada mejora los rindes, la rentabilidad y el uso del agua. En esta misma línea, Nahuel Reussi Calvo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, presentó el trabajo “Agregado de valor al agua a través de la nutrición de cultivos”.