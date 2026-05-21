La alfalfa argentina consolida su expansión internacional con cifras récord

Mirá también

Las exportaciones de miel alcanzaron el mejor primer trimestre de los últimos 20 años

Brasil y Medio Oriente impulsan el boom exportador de la alfalfa argentina

Mirá también

Simposio Fertilidad 2026: advierten sobre el empobrecimiento de los suelos en las regiones semiáridas y subhúmedas

Brasil y Medio Oriente impulsan el boom exportador de la alfalfa argentina

Mirá también

China reafirmó su interés por la carne vacuna argentina en la Sial 2026