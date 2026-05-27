La ganadería argentina atraviesa uno de sus mejores momentos en años y Agroactiva 2026 quiere ser la gran vidriera de ese fenómeno.
Genética de elite, lechería histórica y el escenario más grande del año para el sector pecuario argentino
Con 30.000 m2, corrales para 2.500 cabezas en pie, 3 pistas de remates presenciales, 1 pabellón de remates televisados, 80 cabañas y 8 casas consignatarias, Agroactiva Ganadera es el espacio pecuario más importante del calendario agroindustrial argentino.
Del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, el sector ganadero llega con todos los motores prendidos: nuevas consignatarias, primer remate Holando de la historia de la muestra, genómica de vanguardia, juras de clasificación en todas las razas, la presencia del IPCVA en sus 20 años y — por primera vez en 32 ediciones — un espacio exclusivo dedicado a la lechería.
Un espacio ganadero que no para de crecer
Con 30.000 m2, corrales para 2.500 cabezas en pie, 3 pistas de remates presenciales, 1 pabellón de remates televisados, 80 cabañas y 8 casas consignatarias, Agroactiva Ganadera es el espacio pecuario más importante del calendario agroindustrial argentino.
El médico veterinario Pablo Sorasio, coordinador de la muestra ganadera de Agroactiva, no deja dudas sobre el estado de situación: «Llegamos con todos los motores prendidos para esta nueva edición 2026 con el espacio ganadero, siempre con novedades.»
Las inscripciones ya superan las 150 cabezas y siguen abiertas. En bovinos estarán presentes las razas Angus, Hereford, Brangus, Braford y Limangus. En ovinos y caprinos, Hampshire, Dorper, Texel, Pampinta, Santa Inés y Boer integrarán una oferta diversa y de alto nivel genético.
Talano Hermanos: un debut con proyección regional
Una de las incorporaciones más esperadas de la edición 2026 es la llegada de Talano Hermanos, histórica firma consignataria cordobesa que debuta en Agroactiva con una fuerte apuesta a la calidad de la hacienda y a la construcción de vínculos comerciales en la región.
«Para nosotros es un orgullo haber sido convocados para participar en una muestra de esta magnitud. Este debut es una gran oportunidad para seguir posicionándonos y fortalecer nuestro vínculo con productores y cabañas de la zona», señalaron desde la empresa.
La consignataria llega con expectativas centradas en la calidad más que en el volumen, apostando especialmente a la oferta de reproductores bovinos — particularmente vientres como vaquillonas preñadas y paridas, que hoy registran una demanda muy firme en el mercado — y a una participación destacada en el segmento ovino.
El contexto los acompaña. Desde Talano Hermanos advierten que el escenario ganadero actual es propicio para invertir en hembras con destino a cría: «Quienes apuesten hoy a la ‘fábrica de terneros’ probablemente capitalicen una oportunidad estratégica muy interesante.»
AFA: socio estratégico del sector ganadero
La Asociación de Federaciones Agropecuarias acompaña a Agroactiva Ganadera como socio estratégico de la edición 2026. Su presencia institucional y su red de productores de todo el país refuerzan el perfil federal y convocante del sector ganadero de la muestra.
IPCVA: 20 años al servicio de la cadena de ganados y carnes
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina tendrá una presencia destacada en Agroactiva 2026 en un año muy especial: el de su 20° aniversario.
El viernes 5 de junio a las 12hs el presidente del IPCVA ofrecerá una conferencia de prensa en el Auditorio de Prensa de la muestra, donde repasará las dos décadas de gestión de la institución, sus logros en materia de promoción de la carne vacuna argentina en el mundo y los desafíos que enfrenta el sector de cara al futuro.
La presencia del IPCVA en Agroactiva no se limita al anuncio institucional. La entidad participará activamente en la premiación de bovinos en las distintas razas, acompañando las juras de clasificación que son uno de los momentos más esperados por cabañas y productores de todo el país.
Veinte años de trabajo ininterrumpido posicionando a la carne vacuna argentina como referencia mundial encuentran en Agroactiva 2026 un escenario ideal: la muestra más grande del agro latinoamericano, en el mejor momento que atraviesa la ganadería argentina en años.
Las juras: donde se consagran los campeones
Las juras de clasificación vuelven a ser uno de los grandes atractivos del sector ganadero. Así lo sintetizó Sorasio: «Las juras son la frutilla del postre, aquí es donde se consagran los grandes campeones de Agroactiva», y reconoció que «un premio que cada año más cabañas quieren lograr».
Detrás de cada animal que ingresa a pista existe un trabajo técnico minucioso. El médico veterinario Damián Cora, quien junto al médico veterinario Martín Sieber lleva cinco años al frente de la admisión veterinaria de la muestra, explicó el criterio: «Estamos evaluando la aptitud reproductiva de los diferentes reproductores para asegurar que el comprador lleve algo garantizado.»
Sieber, director de Producción Animal de Entre Ríos, destacó la evolución sostenida de la muestra: «La muestra viene creciendo año a año, tanto en cantidad de animales como en la calidad de los mismos, tanto en su calidad genética como en su calidad sanitaria.» Y sintetizó el objetivo de fondo: «Ojalá esto genere un desparramo genético de calidad en todos los rodeos, no solo santafesinos, sino también a nivel nacional.»
La gran novedad histórica: el primer espacio lechero de Agroactiva
En sus 32 ediciones, Agroactiva nunca había tenido un espacio dedicado exclusivamente a la lechería. Eso cambia en 2026.
Por primera vez en la historia de la muestra, Agroactiva incorpora un sector exclusivo destinado a la lechería y a la raza Holando Argentino, con remate presencial de ejemplares de excelencia genética y un Patio Lechero con empresas, tecnología e innovación para la cadena láctea.
La iniciativa nació de una reunión entre directivos de la exposición, autoridades nacionales y referentes del sector — entre ellos Flavio Mastellone y Carlos Vottero — y contó con el acompañamiento activo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través del director nacional de Lechería, Sebastián Alconada.
El remate Holando: el viernes 5 de junio a las 11hs se realizará el remate presencial de aproximadamente 50 ejemplares Holando de excelencia genética.
Se trata de animales genotipados con avanzada información genómica — análisis que incluye datos propios del animal y proyecciones sobre sus hijas, además de ausencia de defectos estructurales o funcionales — pertenecientes a líneas destacadas por su calidad, rendimiento y eficiencia productiva. El remate estará a cargo de la Cooperativa Guillermo Lehmann, una de las firmas consignatarias más reconocidas del interior argentino. Los ejemplares ingresan al predio el jueves 4.
«Esto es toda tecnología de ultrapunta que va a estar presente en AgroActiva», destacó Sorasio sobre el nivel de los análisis genómicos que acompañarán a los animales.
El Patio Lechero: dentro del espacio institucional de la Secretaría de Agricultura funcionará el Patio Lechero, un sector diseñado para reunir a empresas vinculadas a la actividad lechera y exhibir tecnologías, equipamientos, insumos y servicios orientados a la producción láctea. El objetivo es mostrar el potencial innovador del sector y fortalecer su visibilidad dentro de la muestra más grande y federal del país.
La alianza con TodoLáctea: la lechería tiene dos casas
El vínculo entre Agroactiva y el sector lácteo se consolida además con la alianza estratégica firmada entre Agroactiva y TodoLáctea — la muestra lechera más importante del Cono Sur — bajo el concepto «La lechería tiene dos casas».
Como parte de este acuerdo, TodoLáctea tendrá un espacio propio dentro del sector ganadero de Agroactiva, y la muestra de Armstrong será el escenario de la presentación oficial de TodoLáctea 2027. El Grupo TodoAgro acompañará además como media partner, amplificando el alcance de ambas propuestas hacia el sector lácteo.
La directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, fue contundente al explicar el significado de esta alianza: «Esta comunidad representa el ADN de la Argentina que funciona. Agroactiva representa todo lo que es el campo argentino: tecnología, capacitación, innovación, producción, negocio y también identidad.»
El contexto no podría ser más favorable. El sector ganadero argentino atraviesa precios históricos, una reducción del stock que proyecta demanda sostenida y un entusiasmo generalizado que se traduce en inscripciones récord y expectativas comerciales en alza.
Para Damián Cora, la ecuación es clara: «La expectativa claramente este año es muy buena, muy alta, relacionado al momento de precios históricos que vive el sector y el entusiasmo general.» Y agrega un componente que va más allá de lo comercial: «También está el reencuentro con gente amiga, la charla, el intercambio y compartir.»
Eso, en definitiva, es lo que hace a Agroactiva Ganadera diferente a cualquier otro espacio del sector. No es solo un remate. No es solo una jura. Es el lugar donde la ganadería argentina se encuentra consigo misma una vez al año.