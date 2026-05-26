En Armstrong

AgroActiva Arena: el nuevo corazón de la muestra donde el agro debatirá su futuro

Del 3 al 6 de junio, en Armstrong, AgroActiva edición BNA estrenará un espacio de 1.400 metros cuadrados pensado para la capacitación, el networking, la innovación y las grandes discusiones del sector. Inteligencia artificial, liderazgo femenino, bioinsumos, juventudes rurales y economía serán algunos de los ejes de una agenda cargada de referentes.