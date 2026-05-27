Del 3 al 6 de junio

AgroActiva Vuela 2026 acelera su despegue y convierte a Armstrong en el gran polo aeronáutico del agro

Con infraestructura renovada, más servicios, vuelos de bautismo, acrobacias y una apuesta fuerte a la conectividad, AgroActiva Vuela se consolida como uno de los espacios de mayor crecimiento de la exposición referente en agronegocios más grande de Sudamérica.