La cuenta regresiva para una nueva AgroActiva edición BNA ya comenzó y uno de los sectores que promete captar todas las miradas será AgroActiva Vuela, el espacio que año tras año gana terreno dentro de la muestra y que en esta oportunidad llegará con importantes novedades vinculadas a infraestructura, tecnología, seguridad operacional y servicios para el sector aeronáutico.
AgroActiva Vuela 2026 acelera su despegue y convierte a Armstrong en el gran polo aeronáutico del agro
Con infraestructura renovada, más servicios, vuelos de bautismo, acrobacias y una apuesta fuerte a la conectividad, AgroActiva Vuela se consolida como uno de los espacios de mayor crecimiento de la exposición referente en agronegocios más grande de Sudamérica.
Del 3 al 6 de junio, en Armstrong, la aviación aplicada al agro volverá a tener un rol protagónico dentro de una exposición que busca mostrar no solo maquinaria y tecnología, sino también todas las herramientas que hoy forman parte del esquema productivo moderno.
En ese contexto, los aviones y helicópteros ya no aparecen únicamente asociados a la pulverización aérea, sino también a tareas estratégicas como monitoreo de cultivos, logística, traslados ejecutivos y evaluación de lotes en tiempo real.
Con mejoras operativas y una visión cada vez más integrada entre el campo y la aeronáutica, AgroActiva Vuela se prepara para ofrecer una experiencia que combinará negocios, capacitación, demostraciones y entretenimiento para el público general.
Una pista preparada para crecer
Uno de los ejes centrales de esta edición será la optimización de la pista habilitada dentro del predio, clasificada como Lugar Apto Denunciado (LAD), una condición que permite operar con estándares específicos de seguridad y funcionamiento.
En ese sentido, el responsable del sector, Danilo Cravero, destacó que la muestra incorporará nueva infraestructura tecnológica destinada a reforzar la seguridad operacional y mejorar la experiencia de pilotos y operadores. “La pista va a contar con un servicio de balizamiento, una iluminación específica de uso aeronáutico que funciona como guía visual para los pilotos”, explicó.
El sistema permitirá optimizar las maniobras de aproximación y aterrizaje, especialmente en jornadas con baja visibilidad, una situación habitual durante junio debido a la presencia de niebla o neblina en la región.
La incorporación de este equipamiento marca un salto de calidad para AgroActiva Vuela, que viene creciendo sostenidamente edición tras edición y que busca posicionarse como uno de los principales espacios de referencia para la actividad aeronáutica vinculada al agro.
A su vez, el predio contará con servicios de comunicación y abastecimiento de combustibles JP1 y AvGas 100LL, cubriendo así las necesidades operativas tanto de aviones como de helicópteros que participen de la exposición.
La aviación, cada vez más cerca del productor
Uno de los conceptos que la organización busca consolidar es el de la aeronave como herramienta estratégica para el productor agropecuario moderno.
La transformación tecnológica del agro también impacta sobre la aviación, que comenzó a ocupar un lugar clave dentro de los sistemas de producción, aportando velocidad, eficiencia y capacidad de análisis sobre grandes extensiones de superficie.
En AgroActiva Vuela, los visitantes podrán observar aplicaciones concretas de estas tecnologías y comprender cómo el uso de aeronaves puede integrarse a la dinámica diaria del campo.
“El objetivo es que el productor pueda visualizar al avión como una herramienta más de trabajo, con la misma relevancia que hoy tiene una sembradora o una pulverizadora”, remarcan desde la organización.
La propuesta incluirá además la participación de empresas dedicadas a la comercialización de aeronaves y helicópteros, talleres especializados, proveedores de repuestos y prestadores de servicios vinculados a la actividad. De esta manera, el espacio se convertirá también en un punto de encuentro para los negocios y el networking dentro de una industria que continúa expandiéndose.
Capacitación, charlas técnicas y vínculo con la industria
Otro de los pilares de AgroActiva Vuela será la capacitación. Durante las cuatro jornadas de la muestra, el sector contará con un auditorio específico donde se desarrollarán charlas técnicas, presentaciones y capacitaciones destinadas tanto a profesionales aeronáuticos como a productores y empresarios interesados en incorporar estas herramientas a sus procesos productivos.
La iniciativa busca acercar conocimientos vinculados a seguridad operacional, nuevas tecnologías, mantenimiento, eficiencia y aplicaciones productivas de la aviación. Además, habrá presencia de instituciones relacionadas con el sector aeronáutico, fortaleciendo el vínculo entre la industria, los prestadores de servicios y el agro.
La apuesta apunta a seguir ampliando el alcance de AgroActiva Vuela y convertirlo en un espacio donde confluyan innovación, formación y generación de oportunidades comerciales.
Acrobacias y vuelos para vivir AgroActiva desde el aire
Como sucede cada año, uno de los grandes atractivos para el público serán las demostraciones aéreas y los vuelos de bautismo.
La propuesta permitirá que los visitantes puedan recorrer la muestra desde el cielo y experimentar de primera mano la sensación de volar sobre el corazón productivo del país. “Van a poder ver AgroActiva desde el aire y vivir la experiencia de volar”, señaló Cravero, quien anticipó que habrá opciones tanto en aviones como en helicópteros.
Las exhibiciones de acrobacia aérea volverán a aportar espectacularidad y emoción a un sector que combina innovación tecnológica con pasión aeronáutica.
Para muchos asistentes, especialmente familias y visitantes urbanos, AgroActiva Vuela representa además una puerta de entrada al mundo de la aviación y una posibilidad concreta de acercarse a una actividad que históricamente estuvo muy ligada al desarrollo del campo argentino.
Armstrong, el punto de encuentro del agro argentino
El crecimiento de AgroActiva Vuela también se apoya en un factor estratégico: la ubicación de la muestra. Es que la próxima edición de la megamuestra del agro argentino volverá a realizarse en Armstrong, sobre la Ruta Nacional 9, uno de los corredores más importantes del país y considerado por muchos como la “Panamericana argentina”.
La conectividad aparece como una de las grandes fortalezas del evento. Desde Rosario, el trayecto hasta el predio demanda apenas una hora por autopista, mientras que desde Buenos Aires el recorrido ronda las cuatro horas. Córdoba, Santa Fe y Mendoza también cuentan con accesos directos y relativamente ágiles hacia la exposición.
“No existe un evento de esta escala más accesible en la Argentina”, destacan desde la organización, subrayando el carácter federal de la muestra.
Esa facilidad de acceso no solo favorece la llegada de productores y visitantes, sino también el arribo de aeronaves, empresas y operadores vinculados al sector aéreo, potenciando aún más el crecimiento de AgroActiva Vuela.
Una apuesta que sigue creciendo
Con infraestructura renovada, más servicios y una propuesta cada vez más amplia, AgroActiva Vuela se prepara para dar un nuevo salto dentro de la exposición.
La meta de la organización es continuar fortaleciendo la seguridad operacional, ampliar la convocatoria de aeronaves y consolidar un espacio donde la aviación y el agro se integren de manera definitiva.
“Buscamos que no solo el público aeronáutico, sino todos los visitantes, puedan dimensionar el potencial de la industria y su vínculo directo con la producción agropecuaria en Argentina”, concluyó Cravero.
Del 3 al 6 de junio, Armstrong volverá a convertirse en el epicentro del campo argentino y AgroActiva Vuela promete demostrar que el futuro del agro también se proyecta desde el aire.
Sobre AgroActiva
Es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y convocante de la Argentina, posicionada entre las tres primeras de su tipo a nivel mundial. Con 32 años de trayectoria, reúne a 900 expositores y a 270.000 visitantes provenientes de todas las provincias y de más de 24 países.
Sobre un predio de 60 hectáreas, participan expositores de metalmecánica, energía, agtech, ganadería, aeronavegación, infraestructura, automotrices, servicios, desarrolladores inmobiliarios y entidades bancarias; consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema agropecuario nacional.