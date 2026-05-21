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El Índice de Confianza del Consumidor de Argentina subió en el mes de mayo

Según el informe del Centro de Investigación en Finanzas de una universidad privada, el indicador se ubicó en 40,14 puntos. A nivel interanual, si hay una disminución considerable.

El consumo masivo, un indicador sensible para la economía.El consumo masivo, un indicador sensible para la economía.
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El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 40,14 puntos durante mayo, lo que representa un incremento mensual del 1,26% y cortó tres períodos consecutivos en baja.

A pesar de esta recuperación respecto al mes anterior, el indicador todavía se encuentra por debajo de los niveles registrados el año pasado.

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En el análisis de esta universidad privada radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se divide por provincias, sino por regiones. En base a sus datos, CABA lideró el crecimiento con una suba del 6,42%, mientras que el Gran Buenos Aires (GBA) avanzó un 0,48% y el Interior, con promedio de todos los distritos a nivel nacional, un 0,10%.

Por nivel de ingresos, el reporte destaca una marcada diferencia: los sectores de menores recursos mostraron una mejora del 6,86%, en contraste con los hogares de ingresos altos, donde la confianza retrocedió un 1,68%.

Pagar con las billeteras virtuales se hizo casi imposible.Imagen ilustrativa.

Los datos surgen del relevamiento realizado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

Los detalles del informe

Según detalla el informe de la institución, "en la comparación interanual, el índice muestra una disminución de 11,76% respecto de mayo de 2025".

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Respecto a los componentes del índice, los resultados fueron variados. El informe señala que "el mayor aumento se observó en Situación Macroeconómica (+4,46%), seguido por Bienes Durables e Inmuebles (+0,83%), mientras que Situación Personal registró una caída de 2,18%".

Esta baja en la percepción personal se compensó con la visión sobre la economía general y la planificación de compras mayores.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.

Finalmente, las perspectivas sobre el futuro cercano mostraron una evolución positiva.

El estudio concluye que en mayo "tanto las Expectativas Futuras como las Condiciones Presentes registraron aumentos", con incrementos del 1,94% y 0,24% respectivamente.

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