La mirada de un especialista

Salarios vs. inflación: qué está pasando con los ingresos

El economista Germán Rollandi analizó los datos del INDEC y sostuvo que, pese al incremento acumulado del 8.6% en el primer trimestre, los ingresos formales volvieron a quedar por debajo del avance de los precios. Además, alertó sobre el impacto de tarifas, alquileres y transporte en la economía de los hogares.