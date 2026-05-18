Aunque la inflación desaceleró en abril, el costo de criar a un hijo avanzó con más fuerza durante el cuarto mes del año en la Argentina.
El costo de criar hijos se encareció en abril más que lo que mide el IPC
La canasta de crianza para niñas, niños y adolescentes quedó bastante por encima del Índice General de Precios en el cuarto mes del año. El componente de tiempo de cuidado tuvo un peso específico en el cálculo.
La canasta de crianza que publica el INDEC para la primera infancia, la niñez y la adolescencia mostró subas mensuales de entre 3,2% y 3,5%, bastante por encima del 2,6% que marcó el IPC.
La valorización sobre las infancias incluye “tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad”.
Aclaración
El anterior informe técnico sobre la Canasta de Crianza tuvo un error de parte del INDEC que fue aclarado posteriormente, corrigiendo los valores correspondientes a marzo de 2026 debido a que "se tomó el valor la canasta básica total (CBT) del “Hogar 1” en lugar del correspondiente a la unidad de “adulto equivalente” para el cálculo del costo de bienes y servicios en cada tramo de edad".
Cuánto costó criar en abril
La comparación con marzo muestra que el incremento fue bastante parejo, aunque con dos velocidades. El dato más alto correspondió al grupo de 6 a 12 años, cuya canasta llegó a $654.221. Detrás quedó la franja de 1 a 3 años, con $609.574; luego los menores de 1 año, con $511.763; y el segmento de 4 a 5 años, con $520.413.
En la foto mensual, el costo de crianza corrió por encima del 2,6% que marcó el promedio general de precios. Entre los menores de 1 año, la canasta pasó de $494.367 a $511.763, una suba de 3,5%. En el tramo de 1 a 3 años saltó de $589.099 a $609.574, también 3,5%. Para las niñas y niños de 4 a 5 años avanzó de $504.267 a $520.413, un 3,2%. Y entre los 6 y 12 años trepó de $633.857 a $654.221, otro 3,2%.
El informe del organismo estadístico recuerda que la estimación se realiza para cuatro tramos de edad “agrupados según los niveles de escolarización” y que alcanza “a la población de hasta 12 años inclusive”. Es decir, no mide una canasta genérica del hogar, sino un costo específico vinculado a cada etapa de crianza.
Cuando se abre la canasta, aparecen las claves del indicador. Para los menores de 1 año, en abril el costo de bienes y servicios fue de $166.479 y el del cuidado alcanzó $345.284. En la franja de 1 a 3 años, los bienes y servicios sumaron $214.963 y el cuidado, $394.611. Entre los 4 y 5 años, los valores fueron $273.781 y $246.632, respectivamente. Y para el grupo de 6 a 12 años, $339.626 en bienes y servicios y $314.595 en cuidado.
Ahí se ve con claridad qué es lo que más pesa según la edad. En la primera infancia, el componente cuidado representa bastante más que los bienes y servicios. Recién a partir de los 4 años la brecha se achica y, en el tramo de 6 a 12, ambos componentes prácticamente se empardan. No es un detalle menor: el índice no sólo mide cuánto sale comprar, sino también cuánto vale el tiempo que requiere cuidar.
El peso del cuidado
Haciendo el cálculo anualizado, el período enero hasta abril refleja que todos los segmentos de la Canasta de Crianza quedaron por debajo del IPC. Aumentaron, en promedio, entre 7,46% y 7,64%, quedando aproximadamente 4,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada (12,3%).
Durante el primer trimestre del año, los costos vinculados al personal de casas particulares (paritaria que rige el componente de cuidado) y la Canasta Básica Total (CBT) avanzaron a un ritmo inferior al de los precios generales de la economía. Esto amortiguó el acumulado de los bebés de hasta 3 años.
Sin embargo, las actualizaciones salariales acordadas para este sector se trasladaron de forma lineal al costo de las horas mensuales obligatorias estipuladas para cada tramo de edad. En la escala salarial del Personal de Casas Particulares para la Categoría 4 ("Asistencia y cuidado de personas"), el incremento acordado por la Comisión Nacional fue del 1,8% en abril y continuará en los próximos meses con nuevos porcentajes.
En este sentido, el INDEC precisa que para estimar los bienes y servicios se toma “el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA)”, mientras que para el costo del cuidado se valorizan las horas requeridas con la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
El componente cuidado se apoya en una estimación teórica del tiempo necesario para cada edad. En abril, el INDEC computó 147 horas mensuales para menores de 1 año, 168 horas para niñas y niños de 1 a 3 años, 105 horas para el tramo de 4 a 5 años y 84 horas para los de 6 a 12. A eso le aplicó un costo horario de $2.349 en los grupos de hasta 5 años y de $3.745 en el tramo de 6 a 12 años.
El organismo aclara además que, para las edades de hasta 5 años, la valorización por hora surge del salario mensual proporcionalizado del personal de casas particulares, mientras que desde los 6 años se toma directamente la remuneración por hora. Esa diferencia metodológica también ayuda a explicar por qué el costo del cuidado se reacomoda de manera distinta según el tramo etario.