Impulsado por los rubros Educación (+6,3%), Transporte y comunicaciones (+4,7%) y Vivienda y servicios básicos (+3,2%), la inflación en la provincia de Santa Fe fue en febrero del 3%, cuatro décimas más que la nacional, que alcanzó el 2,6%, acumula 12,6% en el primer cuatrimestre del año y 32,9% los últimos 12 meses.
La inflación en Santa Fe alcanzó el 3% en abril
Impulsada por los rubros Educación y Servicios fue 4 décimas más alta que la nacional.
De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, el resto de los rubros tuvo aumentos por debajo del índice mensual: Esparcimiento 2,9%, Equipamiento y mantenimiento del hogar 2,8%, Indumentaria 2,4%, Alimentos y bebidas 2,2% y Otros bienes y servicios 1,9%.
Los productos que más aumentaron en el mes de abril fueron la lechuga (19,7%), la cebolla (17,1%) y la naranja (8,9%), mientras que el que más bajó su precio fue el tomate redondo (-16,3%) tres productos estacionales que tienen variaciones abruptas de precios casi siempre por consecuencias climáticas.
La carne, una de las causas de los aumentos de precios de los meses anteriores, tuvo aumentos que fueron desde el 5,7% las hamburguesas congeladas, 5,6% el hígado, 3,5% la carne picada especial y 1% el cuadril y la nalga; mientras que el asado bajó el 1,4% el precio.
También tuvieron importantes aumentos el filet de merluza (9,4%), las galletitas de agua envasadas (4,2%), la leche entera (4,2%), el queso sardo (4,2%), la soda y el agua sin gas (4,7%), la cerveza en lata (3,4%/, el aceite de girasol (3%), el yogut (3,4%) y el dulce de leche (3,8%).
Entre los productos que bajaron sus precios se encuentran los fideos secos (-1,6%), la manzana delicios (-4,1%), la banana (-1%) y las lentejas secas (-1%).
Tomando todos los productos y servicios, los precios que más aumentaron los primeros cuatro meses del año fueron las verduras (28,3%), carnes (23,1%), combustibles y lubricantes (21,1%), servicios públicos (21%), educación (16,6%), aceites y grasas (13,7%), servicios de salud (12,1%) y alquileres (10,7%)