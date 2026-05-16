Universidad Católica

Daniel Arroyo expuso en Santa Fe sobre la encrucijada de la discapacidad

El exministro de Desarrollo Social de la Nación advirtió sobre la "asfixia total" que sufren familias y prestadores ante el repliegue del Estado. Aranceles congelados, profesionales terapéuticos que cobran a 120 días y un esquema de transporte reducido al mínimo forman parte de una crisis inédita que ya golpea el tejido social de la región.