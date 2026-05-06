Sigue el conflicto

Emergencia en Discapacidad: el Gobierno apela en la Corte y Diputados reclama su implementación

Con un recurso extraordinario, el Ejecutivo busca frenar su aplicación. Familiares y organizaciones se reunieron en la Cámara baja para exigir la puesta en marcha de la ley, mientras el Senado debate un proyecto que modifica pensiones y endurece auditorías.