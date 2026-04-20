Busca volver a auditar pensiones

El Gobierno propone reabrir la disputa sobre discapacidad con un proyecto en el Congreso

La Casa Rosada envió al Senado la iniciativa denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que modifica puntos centrales de la Emergencia en Discapacidad que ya fue sancionada, rechazada, ratificada y promulgada tras un ultimátum judicial.