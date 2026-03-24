Impacto en Santa Fe

Instituciones de discapacidad en alerta por atrasos en pagos y falta de actualización de aranceles

Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad advirtieron que el sistema atraviesa una situación crítica. Atraso en los pagos, aranceles bajos y falta de respuestas ya generan consecuencias. Una institución de Colastiné anunció un cese de actividades hasta el 27 de marzo.