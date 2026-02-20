Acceden a condonación de DREI y TGI

Rosario activa alivio fiscal para prestadores de discapacidad en medio de una crisis estructural

Desde el municipio se activó la condonación de deudas de impuestos locales para reducir la presión sobre instituciones que atienden a personas con discapacidad, las cuales habían dejado de pagar porque sólo les alcanzaba para cubrir sueldos. El sistema, que año a año se achica, arrastra un atraso arancelario, pagos demorados y ya hay cierres de servicios.